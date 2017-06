Ofrenda de muertos, un significado de cientos de años

Es básico saber qué representa cada ofrenda, ya que muchas veces ponemos el altar sin saber por qué está ahí ni a quien está dedicada.

Puebla, Puebla.- Los habitantes de México-Tenochtitlán creían que cuando moría una persona emprendía un viaje hacia el Mictlán (lugar de oscuridad), sitio donde permanecía hasta encontrar otro para descansar permanentemente, que bien podía ser el Sol o el Tlallocan (paraíso), según las circunstancias de su fallecimiento.

Para tal efecto, las tumbas aztecas se preparaban con los objetos que eran propiedad del difunto y que le pudieran servir en su camino o representar su nivel social, como lanzas, escudos, joyas, vasijas u ollas.

Al producirse la conquista española, y por consiguiente la evangelización de la población, se encuentra que tanto católicos como indígenas tienen puntos en común en la forma de ver la muerte y se mezclan diversos rituales para dar lugar a que los dos primeros días de noviembre se recuerde, a través de un altar, a los que ya no están con nosotros, precisamente para rememorar lo que a ellos gustaba e invitarlos a que nos visiten; un encuentro entre el concepto de la vida y la muerte único en el mundo.

Actualmente, sobre todo en ciertos estados de la República Mexicana como Oaxaca, Michoacán, el Estado de México e incluso delegaciones del Distrito Federal como Xochimilco y Tláhuac, la tradición de colocar grandes ofrendas permanece e incluso aumenta con el paso del tiempo; las generaciones se reúnen para conservar la magia de esta costumbre cien por ciento mexicana.

Su significado

EL ALTAR: El altar se eleva en el santuario familiar, en la parte más importante de la casa. Es una mesa en la que se deposita: pan, vino, agua, comida, sal, cirios, incienso, juguetes, dulces, frutas de temporada, veladoras y demás elementos que constituyen la ofrenda que brindan los familiares a las ánimas.

EL RETABLO: Empotradas en la pared, junto al altar, figuran imágenes de santos y una cruz, que representa la resurrección y la vida.

EL AGUA: Representa el principio de la vida, purifica y lava.

EL INCIENSO: Se utiliza como medio de unirse a Dios con la oración.

LA SAL: Representa que nosotros algún día nos convertiremos en sal.

LA FLOR: Representa la fugacidad de la vida.

LOS CIRIOS: Sirven para guiar los pasos de las ánimas en su viaje a la eternidad. Las fijadas en los sepulcros son símbolo de inmortalidad.

Otros detalles importantes

En la ofrenda no puede fallar uno de los detalles más importantes: la foto de los parientes o amigos a quienes la dedicamos, así sea abuelito, tía, hermanos y más. Asimismo se pueden colocar algunos objetos que más utilizaban, como sombreros, bastón, lentes o alguna prenda de vestir.

El altar de muertos no sólo se coloca para los adultos que ya no están con nosotros, sino también para los niños que ya no comparten esta vida. Para ellos igualmente se hace un altar, en este caso, con sus juguetes, dulces y fruta preferidos, el cual es visitado el 1 de noviembre, día en que se celebra a los infantes muertos (el 2 es el día de los muertos mayores).

Esta es una de las tradiciones que reflejan respeto y cariño por aquellos los que algún día partieron de esta vida. Con estos rituales podemos demostrarles que no los olvidamos y que pueden visitarnos aunque sea por un día.