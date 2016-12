Depresión invernal es causada por el cambio de clima

El cambio de clima en ocasiones suele afectar el estado de ánimo de una persona, generándole incluso una depresión o trastorno afectivo estacional.

Para Poblanerías en línea, Karen de la Cuesta Soria, responsable del programa de salud mental de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, explicó que este trastorno va asociado a los cambios de clima con tendencia a temperaturas bajas.

Indicó que suelen conocerse como depresión invernal o trastorno afectivo estacional, afectando a nivel neurológico sin que se pueda detectar a simple vista.

Informó que los síntomas más frecuentes son sentirse deprimidos, con faltas de ganas hasta por más de 15 días. Enseguida está la tristeza, irritabilidad, apatía y falta de interés por realizar cualquier actividad.

Sucede aunque no es tan frecuente en un estado en el que los cambios climáticos no son tan drásticos; hay lugares donde le invierno dura meses, son muy fríos no hay sol y eso es lo que suele ocasionar la depresión invernal” explicó la psicóloga.