Piloto automático de un coche detectó accidente antes que sucediera

Un holandés llamado Hans Noordsij compartió en sus redes sociales un video grabado desde su automóvil, en el que se puede apreciar como el piloto automático del coche, un Tesla Model S, se detiene al predecir un accidente en la autopista por donde circulaba.

A instantes de que sucediera el percance, el automóvil que viajaba sin conductor, activó el freno de emergencia al detectar un posible golpe entre otros dos automóviles.

Tiempo después, el usuario de Twitter, @HansNoordsij, informó que los conductores implicados en el accidente, no habían sufrido ningún tipo de lesión grave.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27 de diciembre de 2016