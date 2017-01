11 gasolineras poblanas clausuradas por Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal clausuró 11 gasolineras en Puebla, dio a conocer Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado.

Según El Sol de Puebla, lo anterior, tras varios operativos que implementó para detectar la existencia de empresarios gasolineros que pudieran estar relacionados con el robo de combustible.

Sé que hubo 11 clausuras por parte de Hacienda que puede ser porque no coinciden las compras con las ventas o por algún otro problema fiscal, no sé si todo sea por la no concordancia entre lo que están comprando a la paraestatal y lo que están expidiendo”, dijo Rodríguez Álvarez.