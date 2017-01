Actos de saqueos son el reflejo de una sociedad enferma y carente de valores: psiquiatra

La situación que se vive en torno al descontento social y particularmente a los saqueos, son hechos delictivos resultado de una sociedad enferma y carente de valores, donde el individuo trata de satisfacer necesidades independientemente de que realmente tengan una carencia económica, opinó María Eugenia Torres Castillo, psicóloga y psiquiatra.

En entrevista con Poblanerías en línea, consideró que la falta de valores al seno del hogar tiene que ver en el sentido de que en las familias desde hace mucho tiempo, se perdieron los valores que deben estar presentes en el entorno familiar.

Este tipo de personas intenta satisfacer una necesidad de tal manera que no le cueste trabajo o que no quiera hacer un esfuerzo para obtenerla, por ello, aprovecha situaciones donde hay confusión para sumarse a este tipo de atracos, es decir, con ello satisface una necesidad que probablemente no lo es, pero él la percibe así”.