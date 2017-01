Alcalde acusa retraso en viviendas de Huauchinango

Gabriel Alvarado Lorenzo, presidente municipal de Huauchinango, acusó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no da respuesta sobre el atraso de la construcción de casas de los damnificados por la tormenta “Earl”, en la Sierra de Puebla.

En el caso de la SEDATU, he pedido alguna explicación y no la he tenido en concreto. Ninguna respuesta. He estado pidiendo explicación y no he tenido respuesta. Ha dejado mucho que desear la Federación”, dijo Alvarado Lorenzo en entrevista con e-consulta.