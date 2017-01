Cine mexicano destaca en festivales internacionales

Durante el 2016, diversas películas mexicanas y el talento de sus realizadores destacaron en festivales internacionales, como la Berlinale y Sundace.

El Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) realizado en el mes de febrero 2016 presentó dos trabajos de cineastas mexicanos: “Tempestad” y “Tales of Two Who Dreamt”.

Además, durante la Berlinale 2016, el documental “El buzo”, ganó el Premio a Cortometraje Documental del 13º FICM.

Las películas: “Soy Nero” y “Maquinaria panamericana” y los cortometrajes “Aurelia y Pedro” y “Neiwa”, también fueron proyectadas durante el festival.

Por otro lado, en el Festival Sundance, uno de los concursos más importantes de Estados Unidos, se presentó el largometraje de ficción “Mr. Pig” de Diego Luna y el cortometraje documental “Bajo las brasas”.

El largometraje “Plaza de la Soledad” se estrenó a nivel mundial en el World Cinema Documentary Competition de Sundance, donde hace 10 años no se proyectaba una película mexicana.

En el mes de abril, la película “Un monstruo de mil cabezas” ganó el premio Tulipán de Oro por “Mejor Película Extranjera” en el Festival de Cine de Estambul.

La cinta “Distancias cortas” fue galardonada como “Mejor Película” en el Festival Internacional de Cine Skip City, Japón.

En Francia, las películas “Maquinaria panamericana” y “X Quinientos” compitieron en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz.

El documental “La Tempestad” y la película “Desde allá” fueron premiadas en el Festival de Cine de Lima, Perú.

Los directores mexicanos también fueron reconocidos, Amat Escalante ganó el premio al “Mejor Director” en el Festival Internacional de Cine de Venecia y Roberto Fiesco fue reconocido en el Festival Venezolano de la Diversidad-Festdivq.

Para finalizar el año, el documental “Metamorfosis” obtuvo el premio “Mejor Cinematografía de una Película Extranjera” en el Festival Internacional de Cine Etnográfico de Zlatna, Rumania. Y “De las muertas” ganó el premio como “Mejor Largometraje de Terror Internacional”, en el Festival Internacional de Cine Fantástico Mar del Plata, en Argentina.

