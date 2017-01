Diseñan traductor en tiempo real para personas sordas

Gibran García Bautista, egresado de la maestría de tecnologías de cómputo aplicado, diseño un traductor de la Lengua de Señas Mexicana a voz y texto en tiempo real.

Bautista desarrolló un sistema que a través de sensores e inteligencia artificial, captura e interpreta las señas de una persona en palabras.

El proyecto fue presentado en el Primer Congreso Internacional de Tecnologías de Sordos que tiene el objetivo de dar a conocer los avances tecnológicos que promuevan la inclusión de personas sordas a la sociedad.

El traductor es similar a un sensor “Kinect”, almacena información en una base de datos, después la interpreta según los movimientos del esqueleto humano, al terminar el proceso, la traduce en texto y audio.

El investigador indicó que utilizó redes neuronales que ayudan a clasificar correctamente las palabras para evitar errores en la traducción.

Actualmente, es miembro de una organización en Estados Unidos “Sociedad Internacional de la Óptica y la Fotónica”, ahí escribió un artículo donde presentó su proyecto y fue aceptado para su desarrollo.

Además del traductor, durante el Congreso de Tecnologías para Sordos se presentó una aplicación para teléfonos móviles y tabletas llamado “Dilo en Señas”.

Gerardo Monsiváis y Roció Garza explican que el objetivo es promover el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana por medio de juegos para niños.

Empecé un doctorado en educación inclusiva, en la Universidad de Baja California. Yo soy ingeniera en sistemas, estudié en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Monterrey, y la maestría en educación. Me interesó mucho ese doctorado y mi tesis la hice sobre sordera. Fue cuando surgió la idea de crear esta aplicación, porque me di cuenta que el problema raíz de una persona sorda es no tener un desarrollo del lenguaje natural en la primera infancia, que realmente eso afecta a personas oyentes también”