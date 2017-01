El policía muerto en el final de sexenio de Moreno Valle

No es nuevo, los policías tienen condiciones bastante precarias para trabajar. Recuerdo por ejemplo, una ocasión en que se hizo un magno evento (para la foto) donde se entregaba armamento a policías, mientras afuera, había patrullas de tránsito en calidad de bulto, deterioradas y que apenas avanzaban.

La muerte del policía José Antonio Cortés Ruiz, tiene varias versiones: no sabía manejar motocicleta y fue obligado; la motocicleta no estaba en buenas condiciones; venía de cubrir bastantes horas de trabajo (como si el horario de 24 por 24 fuera fácil) y le encargaron más; no iba equipado de manera adecuada, es decir, el famoso casco.

Lo innegable es que está muerto, involucrado en un accidente de tránsito que pudo evitarse y ahora sus compañeros alzan la voz para exigir mejoras. Culpan a sus directores, pero para variar exigen hablar con el Gobierno del Estado.

