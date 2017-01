Formas indirectas en las que México puede pagar el muro

Desde el primer día de la precampaña republicana, los ataques e insultos por parte del candidato del mismo partido, Donald Trump, hacia México, fueron constantes. Amenazas, burlas, ofensas y comentarios misóginos sellaron la campaña que lo llevaría a ganar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

Entre todas sus declaraciones, comentó que construiría un gran muro en la frontera mexicana. No se cansó de acusar a los mexicanos “violadores” y “criminales” y a los inmigrantes indocumentados de la fuga de empleos y dinero, inclusive ofendió al ganador mexicano del Oscar, Alejandro González Iñárritu.

En ese entonces, el candidato, realizó un cálculo aproximado y aseguró que de resultar electo, en febrero de 2017 tal muro costaría ocho mil millones de dólares, una “fracción diminuta” de lo que se lleva México gracias a la porosidad de la línea fronteriza y que desde luego el gobierno mexicano se haría cargo por completo de pagar por él.

Foto: Pixabay

En su visita a México, el republicano había ofrecido la versión más conciliadora de su discurso en la conferencia de prensa después del encuentro con Enrique Peña Nieto, presidente de México, aunque no ofreció disculpas.

Horas después de visitar México, de regreso en Estados Unidos, el candidato recordó a sus seguidores que había hablado con el presidente mexicano sobre el muro y que, aunque los mexicanos no lo supieran, ellos iban a absorber todos los gastos para su construcción.

¿Qué dice México?

Al final de cuentas es un gasto absolutamente innecesario y sería muy lamentable que el costo se transfiriera al público norteamericano a través de aranceles más altos a los productos que importa (…) o por acciones confiscatorias contra las remesas que envían los mexicanos o los norteamericanos de origen mexicano”, dijo Luis Videgaray cuando era Secretario de Hacienda y Crédito Público de México.

En la 28 Reunión con Embajadores y Cónsules de México, el 11 de enero de 2017, Peña Nieto declaró que su gobierno “en ningún momento aceptará nada en contra de la dignidad del país, ni de la dignidad de los mexicanos” y que se impulsará una negociación “abierta y completa” con la administración Trump.

El intelectual mexicano Jorge Casteñeda dijo, desde antes que Trump ganara la presidencia, que México podría pagar por ese muro de muchas maneras. Son decisiones que toma gobierno federal de Estados Unidos y que no necesitan de la aprobación del Congreso de ese país, como implementar tarifas por transacciones, comisiones o tarifas especiales. De ser así, México estaría pagando por ese muro “sin darse cuenta de ello”.

Mecanismos de pago

En un memorando publicado por el periódico The Washington Post, Trump explicó que los recursos para el muro los obtendría mediante el bloqueo de las remesas de los inmigrantes, lo que podría perjudicar a la economía mexicana.

Foto: Pixabay

En el mismo documento, declaró que:

El costo de un muro fronterizo es nada comparado con los cientos de miles de millones que gastamos año tras año en servicios y beneficios para inmigrantes ilegales”.

El magnate habla de varias alternativas para recaudar fondos para el muro:

Decomisar las remesas que los mexicanos envían a sus familiares cuando este dinero proviene de sueldos obtenidos trabajando como indocumentados.

Aumentar los costos de las visas otorgadas a mexicanos.

Incrementar las tarifas para el otorgamiento de tarjetas para el cruce fronterizo. Según Trump, son usadas por cerca de un millón de mexicanos cada año y que dice son la fuente para que muchos se queden ilegalmente.

De acuerdo con Trump, bajo su presidencia, Estados Unidos recortaría tales subsidios, pero no especificó cuáles, o bien impondría impuestos a los mexicanos que visiten el país. Incluso habla de hacer negociaciones que involucren al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El sentimiento antimexicano

Jorge Castañeda afirma que se ha generado de manera explícita un sentimiento antimexicano en Estados Unidos que no existía antes y que dentro de la sociedad norteamericana ahora es aceptable ser abiertamente antimexicano. No antilatino, no antichicano, es una ira que ha ido aumentando en contra de los mexicanos.

Se refleja en el deseo de muchos de llevar a cabo deportaciones masivas, no solo de mexicanos. Castañeda cree que todo es consecuencia de las ideas de Trump.

De igual manera, plantea que una vez que México anuncie su oposición al muro, se debe recurrir a todas las herramientas legales, ambientales, políticas, sociales, culturales y regionales para detener la construcción.

El ex canciller mexicano considera que hay que movilizar a las comunidades binacionales en Arizona, California, Nuevo México y Texas contra la construcción del muro.

El próximo 20 de enero, Estados Unidos tendrá nuevo presidente y con él una nueva lista de pendientes por hacer, en la cual México y el muro ocupan el primer lugar.

POB/LFJ