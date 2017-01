“Gasolinazo”: estocada al bolsillo y a la salud mental de los mexicanos

“México es un país predecible,

en su interminable crisis económica”.

Abel Pérez Rojas

En medio del bullicio de los festejos de fin de año, de manera imperceptible, pero a paso, constante cunde la depresión entre un buen número de mexicanos.

Aunque ésta tiene múltiples factores detonantes, no debe soslayarse la incidencia de la cruda realidad de nuestro país, en particular la económica– en el estado anímico y psicológico de las personas.

Las personas depresivas pueden estar aparentemente jubilosas y festejando -como en esta temporada de fin de año-, pero por dentro principalmente la angustia, el miedo y la soledad puede estarles agotando y consumiendo a tal grado que cada día es una cuesta arriba.

Aunque se cuentan con múltiples estadísticas algunas dispares entre sí, al menos desde el 2014 se sabía que la depresión se encontraba entre las 10 primeras causas de atención externa de los hospitales del sector salud y que podría padecerla alrededor del 3% de la población, no obstante, hay estimaciones de hasta 25 millones de mexicanos que podrían padecerla (1).

Por supuesto, tanto el cuadro clínico como su presencia en la sociedad es una cuestión seria que ha originado estudios profusos, pero vale la pena traer a colación todo este panorama para avizorar lo que podría avecinarse.

Como es bien sabido, la temporada de Navidad y fin de año es la época en que aumenta la depresión de las personas debido a múltiples factores como son el clima, las reuniones y convivencias con las personas que nos rodean y que nos exponen a externar nuestros sentimientos, así como la necesaria evaluación que va aparejada con la conclusión e inicio de año.

Mención aparte, en un país como México, los factores económicos y sociales son detonantes de la depresión porque la historia de nuestro país nos ha enseñado que los fines y comienzos de año han sido las épocas marcadas por las crisis económicas, las devaluaciones y los hechos de sangre.

Por lo que llevamos hasta ahora todo parece indicar que no será excepción la transición del 2016 al 2017.

En los días posteriores a la Navidad el dólar se cotizó a la venta en más de veintiún pesos (2) y de acuerdo con los enterados en el tema empeoran los pronósticos económicos para nuestro país en el año que viene.

Tal vez los puntos emblemáticos de esos preocupantes pronósticos cobren rostro con el alza de la gasolina decretada para enero de 2017, todo esto como antesala a la liberalización completa del mercado pronosticada para el 2018, lo anterior producto de la llamada “reforma energética”.

Hoy se ha dado a conocer que el incremento deja temporalmente y en promedio a la gasolina Magna en 15.99 y la Premium a 17.79 pesos; cabe destacar que en febrero el incremento pasará de ser semanal a diario (3), está por demás decir que en automático se espera el aumento de precios generalizado derivado de ello.

¿Hay elementos para estar preocupados por la tormenta económica que se nos viene?

¿Cuántas personas perderán el sueño y la estabilidad emocional con ello?

Sin lugar a duda el panorama no es nada halagüeño, y si se vincula con el estado emocional y anímico de las personas es precisamente para prevenirlo.

Es claro que la situación económica y social de nuestro país no se solucionará de la noche a la mañana, ahí entra la previsión, la información y la acción.

Previsión para no gastar lo que no tenemos ni vamos a tener en el corto plazo y para acercarse a un asesor financiero y a un especialista de la salud mental. Información para saber qué rutas seguir en todos los sentidos. Finalmente, la acción en dos sentidos: uno, no ser una víctima más del embaucamiento generalizado que nos ataranta con hechos como los XV años de Rubí o la muerte de algún artista; y el otro, para retomar nuestros hábitos de vivir bien, del descanso necesario, de la alimentación saludable y de la paz resultado de la meditación y la reflexión.

El “gasolinazo” y lo que venga nos tiene que hallar preparados.

¿Qué le parece?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente.

