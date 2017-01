Golf GTI es “el mejor auto compacto 2017” según Car and Driver

El nuevo modelo producido por Volkswagen Puebla el -“Golf GTI”- fue elegido por algunos medios especializados de Estados Unidos como “el mejor auto compacto de 2017”.

Good Housekeeping y Car and Driver, publicaciones muy reconocidas en la industria automotriz, realizaron una prueba de manejo de dos mil kilómetros aproximadamente y lo evaluaron como el mejor en su segmento.

El nuevo Golf GTI compitió con más de 100 modelos distintos para perfilar entre los 25 mejores y así ubicarse en la lista de “Mejores Vehículos Nuevos 2017”.

Expertos del Laboratorio del Good Housekeeping Institute (GHI) sometieron los vehículos a pruebas de seguridad, manejabilidad, diseño interior, confort y tecnología integrada.

El Golf GTI se destacó por su eficiencia y también estableció nuevos estándares en visibilidad, espacio interior y una suspensión firme que le ayuda a adaptarse al camino con facilidad” mencionaron los expertos durante la presentación del listado.

Los mejores de 2017

La revista estadounidense “Car and Driver” dedicada a las críticas de automóviles publica cada año las listas “Ten Best Car List” y “Five Best Trucks List”.

Esta es la lista de los modelos ganadores de este 2017:

BMW M2 – M240i

Chevrolet Bolt

Chevrolet Camaro

Chevrolet Corvette Grand Sport

Ford Mustang Shelby GT350 – GT350R

Honda Accord

Mazda MX-5 Miata

Mazda 3

Porsche 718 Boxster – Cayman

Volkswagen Golf – Alltrack – GTI -R

Car and Drive define a su lista de “los mejores” como un reconocimiento a las compañías que logran la excelencia en sus máquinas y la trascendencia que sus modelos tienen en la sociedad.

