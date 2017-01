Huachicolero, el personaje del sexenio

El reportero de Expansión llega a Hixcolotla, Puebla y, desde el interior de su auto, grabando imágenes al parecer con su celular, pregunta a grito abierto a un transeúnte: “En dónde puedo conseguir gasolina”. Por gente común y corriente fue guiado hasta la central de abastos del pueblo.

Bidones, garrafas, galones en mano y mangueras, “decenas de huachicoleros”, así lo refiere el reportero, surten camiones, camionetas, autos y cuanto vehículo automotor se acerca. Y son grabados por el reportero y exhibidos en un video. 90 pesos 10 litros, 180 pesos los veinte litros: 9 pesos por litro.

Nadie los vigila, nadie los sanciona. No es tierra de nadie. Ninguna corporación representante de la ley se asoma, pero está claro, es tierra de los huachicoleros.

Aún en la turbiedad del huachicol, más claro ni el agua: “Es un tema que a mí no me compete”, dice tajante, alterado y terminante, Filomeno Cruz, presidente municipal de Huixcolotla, a la pregunta que vía telefónica le hace el reportero. Y remata: “Lo que se ve no se juzga, está claro.”

Asumo y presumo, es mi conclusión, que Bruno está amenazado o que, mínimo, sabe que es un poder al cual no se puede enfrentar. Y los conoce con nombre y apellido; pero tiene miedo.

El panorama se complementa, cual escrito de Kafka, construcción de Gaudi o, cuando menos, una novela del realismo mágico del Gabo, incorporando personajes que han sido rebasados por el huachicol y el complemento de un panorama en el cual son apoyados por policías incorporados al segmento de los huachicoleros, autoridades locales amenazadas, ministerios públicos asesinados, líderes locales perseguidos, millones de litros robados, más millones de pesos robados y nadie, ninguna autoridad asoma la cabeza.

¿De quién es la responsabilidad?

Ninguna autoridad responde.

De novela, ninguna autoridad es capaz de organizar, planear, una estrategia que los cerque, los combata y encierre.

¿También tienen miedo? ¿Son cómplices? ¿Incapaces o ciegos?

¿Es omisión, simulación o corrupción?

Esta semana un policía federal fue asesinado. Les cerró el paso un comando de huachicoleros que intentaban rescatar a dos compinches. Vulgar y de caricatura dejar que los encuentros entre policías y huachicoleros sean casuales o producto de una circunstancia coyuntural.

