Impartirán diplomado sobre musicología en el Cenart

Del 24 de febrero a 10 de junio, Ricardo Miranda, uno de los principales musicólogos mexicanos, impartirá al lado de otros maestros un diplomado en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Lo anterior, será parte del Programa de Formación en Música 2017. El diplomado estará dirigido a aquellos estudiantes de música recién egresados o que se encuentran en los dos últimos años de cualquier licenciatura de música.

También para compositores, intérpretes y docentes que quieran ampliar su experiencia artística y académica, informó el Cenart.

El diplomado estará dividido en cuatro módulos que se repartirán en un total de 120 horas con ocho clases los viernes y sábados.

Según información de la Secretaría de Cultura, los objetivos que tiene son:

Identificar elementos de la música novohispana siglos XVI-XVIII.

Ofrecer pautas de investigación y orientación musicológica en las tareas de docencia, o trabajo profesional.

Explorar una visión general de los principales campos de la musicología

Conocer análisis de los repertorios tonales del siglo XVIII, enfatizando la relación entre historia de la música y técnicas de composición

Se tiene contemplado que haya un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 20. Al finalizar, los estudiantes obtendrán un diploma de participación que será emitido por la Universidad Veracruzana.

Ricardo Miranda es maestro de música y doctor en musicología por la City University de Londres. Ha sido colaborador de obras como New Grove Dictionay of Music and Musicians y Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Además cuenta con varios ensayos que han sido publicados por editoriales de las universidades de Princeton y Cambridge.

POB/IIAL