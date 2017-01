La culpa no es de los medios (algunos) es de usted: El caso Monterrey

Es bien fácil culpar a los medios, a los periodistas y nunca a otras profesiones y la verdad, hay que aceptarlo, hay colegas que facilitan esta culpa. Sin embargo, hay que recordar o informar a varias personas que, los medios, son eso medios; recordar que existe un modelo de comunicación expuesto desde hace décadas, para explicar cómo viaja la información. Desde emisor, que envía mensaje a través de un canal, llega a un receptor y este, de acuerdo al contexto o a pesar del ruido, decodifica dicho mensaje y retroalimenta al emisor.

Todos aquellos que estudian la carrera de comunicación o cualquiera de sus variantes, lo sabe, pero se les olvida. Ahora, justamente lo que tienen que analizar todos esos que se dedican a informar y el resto de la sociedad (que es la informada) es que los medios, no son el emisor y no son el receptor ¿qué creen que son? el medio.

¿Por qué viene esta reflexión? Monterrey. Imágenes del incidente o de la situación (como usted prefiera) fueron difundidas. Usuarios de redes sociales y medios de comunicación, colaboraron en la transmisión de video y fotos donde se observan los disparos o los cuerpos que yacían en el suelo. Qué lamentable, honestamente.

Como es costumbre, medios establecidos decidieron albergar en sus servidores dicha información para ser consultada. Como es costumbre, personas culparon a los medios y solo a los medios (de paso a todos) por ser amarillistas, crear morbo, no tener ética y en varios casos, de cabrones. Sin embargo, las imágenes, de origen, no fueron registradas por periodistas.

Profesores del plantel, personal de seguridad, policía, investigadores, peritos, paramédicos y hasta los de mantenimiento, son algunos de los posibles responsables de origen, de sacar esas imágenes de donde estaban para ‘pasárselas’ a los medios. Ahora, que hay medios que no tienen, básicamente, madre y deciden colaborar a la expansión, es un hecho.

Pero también hay que preguntarnos, en dicho papel de los medios de comunicación, si en realidad no solo existe, sino si queremos “objetividad” y como sociedad, qué tanto colaboramos a esta. Es decir, el emisor del mensaje no fue un Reforma, El Universal, Excélsior; fue uno de los profesionistas que antes mencioné. Los medios (no necesariamente estos), fueron los intermediarios de la información y el usuario, decidió recibirla y además, reenviarla.

Es decir, que todos los eslabones en la cadena del proceso de información tienen capacidad de decisión de todo: de qué mandan, transmiten, reciben, reclaman, maman, etc.

¿Y por qué digo esto último de “maman”? por lo mismo de no querer realmente esa objetividad que tanto reclaman. Lo que todo mundo busca es su conveniencia. Porque es bien común, cuando el medio decide no publicar algo, calificarlo con algún adjetivo negativo. Cómo se decide qué sí y qué no, es un debate de toda la vida y no se va a acabar nunca. Pareciera que lo único que se puede pedir, en un grado mínimo, es no hacerle al cuento y si se va a exigir que el otro juegue bien su papel, pues también jugar bien el propio.

Después del análisis, como periodista, me parecen despreciables todos aquellos medios que difundieron las imágenes, todos aquellos usuarios que sin alguna ética, colaboraron. No tienen madre. Ustedes son todo lo malo que tiene esta profesión. Si tú compartiste esta información y además eres periodista, eres un imbécil.

¿Y qué pasa en México?

Sí… sigue la pregunta es decir:

1. Por qué trae un arma.

2. Qué lo motiva.

3. La reacción de la gente.

4. El tipo de cobertura de varios medios.

5. Mañana será viernes…

Este punto 5 es el más duro. Hoy nos horrorizamos de X y Y, ¿mañana? se olvida o nos horrorizamos de algo más.

No hay que juzgar sin saber. La deshumanización, la ética. Los responsables ¿Todos? No justifico al niño para nada, pero ¿él atacó o se estaba defendiendo? Hay que analizar el orden en que disparó, sus manos, cómo cae el primero al piso.

Me llama la atención su elección de disparos, me llama la atención como recarga el arma, me llama la atención como interactúa con otra compañera antes de dispararse… el chico que habla con él antes de que todo suceda. ¿Habrá sabido qué iba a pasar o justo habrá sido la gota que derramó el vaso porque fue a molestarlo?

Y repito, no olvidar que los primeros en difundirlo, no fueron los medios, fueron las mismas personas del plantel.

