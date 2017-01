Lo que debes saber de la investidura de Trump

Este 20 de enero Donald Trump será investido como presidente de Estados Unidos.

El mundo se prepara para entrar a una nueva era, de la que muchos no tienen esperanzas.

La ceremonia de juramentación o inauguración se realizará a medio día en el Capitolio, en Washington.

Desde la aprobación de la Vigésima Enmienda en 1993, la toma de posesión se realiza el 20 de enero; anteriormente, solía realizarse el 4 de marzo.

Al jurar, Trump deberá pronunciar:

Juro solemnemente que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos y haré lo mejor posible para preservar, defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos. Que dios me ayude”.

Hasta ahora, se ha calculado que para la investidura se gasten 19 millones de dólares (417 millones de pesos), pero se espera que el costo llegue a los 30 millones de dólares (659 pesos millones de pesos).

Aunque es tradición que se realice un desfile y conciertos, han surgido decenas de eventos y actividades para protestar contra el nuevo presidente de Estados Unidos.

De hecho, varios artistas se negaron a actuar en la investidura, por lo que el equipo de Donald Trump recurrió a músicos locales.

Entre los artistas que fueron invitados están The Frontmen of Country, Toby Keith y Lee Greenwood, músicos country; la compañía de baile Radio City Rockettes y el grupo 3 Doors Down.

También estarán The Piano Guys, Jackie Evancho y Sam Moore, así como bandas escolares y militares.

El evento será resguardado por el Servicio Secreto, oficiales locales y federales, además de 5 mil elementos de la Guardia Nacional.

El evento será transmitido por algunos canales de televisión pero también habrá transmisiones por Internet.

Twitter, en colaboración de PBS NewsHour, hará un streaming de la toma de posesión. En YouTube podrás seguir los canales de NBC News, Telemundo, USA Today, Bloomberg y The Washington Post.

POB/LFJ