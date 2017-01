Los libros que ayudaron a Obama en la Casa Blanca

El pasado 13 de enero Barack Obama, a siete días de que dejara la presidencia de Estados Unidos, discutió en el Despacho Oval el papel fundamental que han tenido los libros en su vida y su presidencia.

Aseguró que los libros han sido fuente de inspiración e ideas y le dieron una nueva forma de apreciar las complejidades de la condición humana.

No puedo asegurar que me han hecho un mejor presidente. Pero lo que sí puedo afirmar es que me permitieron mantener el balance a lo largo de ocho años, porque este puesto es uno en el que los golpes llegan rápido y fuerte, y sin tregua”, dijo.