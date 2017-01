Manifestantes anti Trump pueden pasar 10 años en prisión

Los manifestantes detenidos durante la toma de posesión de Donald Trump enfrentarán cargos por “disturbios” un delito grave en Washington DC que conlleva una pena máxima 10 años en prisión.

Los 217 manifestantes detenidos -que también pueden pagar una multa de 250 mil dólares- se presentaron ante la Corte Superior de Washington el domingo.

Las detenciones se realizaron mientras cientos de personas se manifestaban por las calles de Washington mientras Donald Trump estaba siendo juramentado como presidente.

Para dispersar las protestas, la policía utilizó gases lacrimógenos, granadas, cañones de agua y gas pimienta contra los manifestantes.

Muchos de los manifestantes estaban vestidos con atuendos que incluían capuchas y máscaras. En la protesta rompieron ventanas y lanzaron ladrillos a la policía; además vandalizaron una limusina que estaba estacionada en la calle.

Police shoot projectile at protester, he screams in agony. #J20 pic.twitter.com/3gs0DoiiMz

— Wilson Dizard (@willdizard) 21 de enero de 2017