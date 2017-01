Netflix estrena videojuego “FlixArcade”

Netflix, la plataforma más popular de streaming lanzó su primer videojuego: FlixArcade.

Su videojuego es una carrera de obstáculos donde los usuarios podrán elegir participar con alguno de los personajes de sus series originales: Orange Is The New Black, Stranger Things, Narcos y Marco Polo.

Actualmente, los usuarios pueden jugarlo en línea y alcanzar la meta al lado de Piper Charman, Mike Wheeler y Marco Polo.

Esta es una de las primeras sorpresas que Netflix preparó para este 2017, además de sus próximos estrenos.



Link para el juego: flixarcade.netflix.io

POB/FOL