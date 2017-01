Piden a Peña cancelar viaje a Washington tras firma del muro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó la orden ejecutiva para construir el muro a lo largo de la frontera con México.

La firma del decreto para reforzar la frontera coincide con la visita de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.

En una entrevista, Trump dijo que “de alguna manera, México pagará por el muro” y se prevé que sea a través de acciones sobre inmigración.

En la rueda de prensa posterior a la firma, Trump dijo que las medidas eran para restaurar “el imperio de la ley en Estados Unidos”.

Al referirse al muro, Trump citó cifras de crímenes cometidos por indocumentados y dijo “un país sin fronteras no es una nación”.

Tras el anuncio, personajes del ámbito político, social e intelectual de México piden a Enrique Peña Nieto, presidente, que cancele la visita que realizará a Trump el 31 de enero.

Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, las fracciones piden al presidente retrasar la visita a Estados Unidos hasta que no exista un acuerdo nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el presidente Peña debe cancelar el viaje y consideró “indignante” la confirmación de la construcción del muro.

Hoy, nada menos, se nos está anunciando que el muro se construirá con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera, con un enorme gasto que el Presidente de Estados Unidos buscará cargar a nuestro país. Me parece que éste es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del Gobierno mexicano, y que, si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones sería no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos, y buscar una posición digna para México”.