Policías auxiliares de Puebla denuncian abusos y exigen renuncias

Tras la muerte de Antonio Cortés Ruiz, policía auxiliar, quien sufrió un accidente a bordo de una motocicleta cuando regresaba de San José Chiapa, elementos de la corporación se manifestaron en las oficinas de la dependencia para exigir la renuncia de sus mandos.

Molestos e inconformes por las condiciones laborales en las que se encuentran, exigieron la salida de Héctor Guillermo de la Peña, director de la Policía Auxiliar, además de otros mandos como Ofir Picasso Garrido y Alfredo Sánchez Nava.

En medio de la protesta revelaron una serie de irregularidades por parte de los directivos y jefes de la corporación, a quienes acusaron de hostigamiento sexual hacía las mujeres, el cobro de uniformes que, fueron donados por el Distrito Federal, falta de seguridad social y salarios insuficientes, por mencionar algunos.

En los primeros minutos de la protesta, advirtieron que no hablarían con ninguno de los directivos, sino con las autoridades, en este sentido llegó hasta las instalaciones Luis Eduardo Vega Cambero, subsecretario de Seguridad Pública Estatal, a quien le expusieron sus quejas.

Entre los testimonios destacó que carecen de un seguro social que cubra sus necesidades médicas, incluso han recibido servicios en el seguro popular, ya que a las clínicas donde los remiten solo les ofrecen pastillas.

Si revisarán la nómina y todo lo que ingresa, estaríamos en la posibilidad de tener un buen seguro social, de salud, no una clínica que solo te sirve para revisar una muela y si no te envían al seguro popular, donde nos han atendido por problemas graves y de ahí los han sacado”.

Respecto a las percepciones salariales, indicaron que les pagan con base a los servicios que presten, explicó que se dividen en turno de 12 y 24 horas, el salario estándar es de 3,500 pesos quincenales y otros como de alto riesgo en los que ganan un poco más.

Acusaron que las unidades en las que se transportan no son las adecuadas, ya que son vehículos tsuru, donde han sufrido emboscadas y viajan hacinados.

Al respecto, Héctor Guillermo de la Peña, director de la Policía Auxiliar, negó los señalamientos y argumentó que solo ha trabajado en favor de los policías.

Yo he tratado, he hecho con todo el equipo de trabajo lo mejor por los compañeros, yo los he atendido, yo veo por ellos; ellos dicen que no, que les puedo decir”, respondió ante los policías inconformes.