Prisión del Chapo “peor” que Guantánamo

El Centro Correccional Metropolitano, ubicado al sur de Manhattan, es la prisión de alta seguridad en la que se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La prisión ha sido descrita por un hombre acusado de terrorismo y que ha estado preso en ambos sitios como “menos habitable” que la bahía de Guantánamo.

En este lugar, los reos viven en condiciones de aislamiento, que incluso hasta reportan pérdidas ligeras de la vista.

En el Centro Correccional Metropolitano han estado presos Ramzi Ahmed Yousef, autor intelectual del bombardeo de 1993 al World Trade Center de Nueva York y Bernard Madoff, expresidente de una firma de inversión con la que hizo una estafa de 20 mil millones.

El diario New York Times afirma que aunque la prisión es conocida por sus estrictas medidas de seguridad, algunos reos han intentado escapar y otros lo han logrado.

La cárcel alberga 795 presos; pero los acusados de delitos graves y calificados como de “alta peligrosidad”, están confinados en el área 10 South, donde están en solitario y tienen prohibido dirigirse la palabra entre ellos.

Entre las características de seguridad, el New York Times describe que las ventanas de la prisión son esmeriladas, lo que no permite ver hacia afuera, las luces están prendidas durante 23 horas al día, incluso hasta las 24 y la ranura para introducir alimentos está cerrada prácticamente todo el día.

Uzair Paracha, quien estuvo preso en el Centro Correccional, dijo al diario neoyorkino que los prisioneros no tienen televisores ni radios. Las revistas que llegan son del mes anterior y los periódicos son repartidos con dos meses de retraso, con notas recortadas por los censores.

Paracha cuenta su experiencia en la prisión, en la que pasó dos años al acusado de ayudar a Al Qaeda, en el libro: “Hell is a Very Small Place: Voices from Solitary Confinement”, publicado en 2016.

POB/LFJ