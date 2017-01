Psicología de Emojis: Una nueva ciencia

Psicólogos aseguran que en la actualidad la comunicación digital es tan importante como la verbal, pues es similar al lenguaje no verbal, los “emojis” han sustituido a los gestos.

La revista “Trends on Cognitive Sciences” publicó un estudio reciente sobre las nuevas interacciones digitales y las señala como una nueva área de estudio en la psicología.

Las personas pueden expresar lo que están sintiendo específicamente, su uso es tan fundamental como las expresiones que realizan las personas al hablar, ayudan a comprender el significado y a generar empatía entre las personas que se están comunicando.

Hoy en día, la selección de un “emoji” puede alterar un mensaje, la misma frase es diferente según como se acompañe.

Vyvyan Evans, profesor de lingüística de la Universidad Bangor del Reino Unido y autor del libro “El código Emoji” asegura que estos cambian la forma en la que alguien interpreta el texto y hacen la comunicación más efectiva.

Su uso se ha generalizado y aunque no todas las personas son fanáticos de esta herramienta, la mayoría los han utilizado, dice Linda Kaye, profesora de psicología y quien lideró el análisis.

La doctora reveló en un estudio realizado en 2016 que las personas que utilizan más “emojis” suelen ser más simpáticas y expresivas al hablar cara a cara.

Por el contrario, los que no los utilizan mucho son más conscientes de como sus expresiones influyen a los demás.

Estadísticas de una investigación previa, arrojarón que un 80% de las personas los usan al enviar un mensaje, 76% en Facebook y solo 15% vía correo electrónico.

Alguien que no los use es alguien que no sabe comunicarse efectivamente y, por ende, que tampoco es efectivo en provocar una respuesta emocional”, dice Evans.