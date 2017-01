Puebla es segundo estado con más recomendaciones por violencia obstétrica

Puebla es el segundo estado del País con más recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violencia obstétrica, al acumular tres casos durante los años 2015 a 2017.

La entidad solo es superada por Oaxaca, que tiene cuatro recomendaciones en ese mismo lapso por violar los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y recuperación.

Para Cinayini Carrasco Colotla, coordinadora del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), las recomendaciones contra Puebla se deben a que el gobierno se ha enfocado más la construcción de hospitales que a dotarlos de especialistas, lo cual no solo ha derivado en los tres casos de violencia obstétrica sino también en muertes maternas.

Foto: Agencia Enfoque

María de Rosario Arrambide González, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana (UIA), considera que se incumple el requisito de la no repetición, que se refiere a garantizar que las violaciones a derechos humanos no se cometan de nueva cuenta.

Pues desde que la CNDH emitió la primera recomendación en diciembre de 2015, ya no debieron acontecer más casos de violencia obstétrica en hospitales del Sistema de Salud Estatal.

Se violan derechos de mujeres

La violencia obstétrica, según refiere la CNDH, es toda aquella “ejercida por el sistema de salud o cualquier agente ajeno que asista a la mujer, o incida directamente en ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio –periodo de recuperación del parto”.

Puede ver expresada a través de atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas; trato deshumanizado; etiquetar los procesos de embarazo, parto o puerperio como patológicos o enfermos; medicar sin causa justificada; negativa u obstaculización del contacto entre madre y bebé sin justificación terapéutica, o impedir el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

En la página oficial de la Comisión Nacional se encontró que de 2015 a 2017 el organismo emitió 15 recomendaciones contra los gobiernos estatales por violencia obstétrica, tres de las cuales corresponden a Puebla, es decir, que uno de cada cuatro casos documentados ocurrió en el estado.

Las otras entidades que también incumplieron con su deber hacia las embarazadas y recién nacidos son: Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Chiapas e Hidalgo.

Falta personal capacitado

Si bien la CNDH emitió tres recomendaciones por violencia obstétrica, fueron cuatro casos los que atrajo por la gravedad de la situación. La solicitud de información folio 00426514, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo que fue el organismo nacional quien integró el expediente por “negligencia médica y abandono de paciente” en el Hospital de la Mujer en San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán.

El caso se hizo público en octubre de 2013 a través de un video subido a una red social, en el cual se ve a la mujer tendida en el piso pariendo; mientras el hombre que la acompaña y otros pacientes reclaman por la falta de atención. Varios minutos después trasladan a la madre y al bebé en una camilla. Sin embargo, por dicho evento no se emitió recomendación.

Foto: Agencia Enfoque

El 27 de abril de 2014 ocurrió el otro caso de violencia obstétrica que atrajo la CNDH. Una mujer originaria de la Ciudad de México acudió a Hospital General de Acatlán de Osorio –inaugurado en 2013- con la indicación de la clínica de que el bebé era muy grande y necesitaba una cesárea. Sin embargo se le retrasó el servicio y no se le proporcionó el medicamento necesario, situaciones que complicaron el alumbramiento y causaron la muerte del recién nacido.

Ese mismo año en el 19 de agosto, una mujer acudió al Hospital General de Cuetzalan –remodelado por la actual administración- debido a que presentaba líquido vaginal y trabajo de parto, pero los servidores públicos que le atendieron la enviaron de regreso a su casa argumentando que no presentaba “suficiente dilatación”. La mujer ingresó 24 horas después al quirófano, cuando ya tenía sangrado, un día después le avisaron que la bebé falleció debido a que ingirió meconio –heces del feto.

La última recomendación se dio a conocer el 16 de enero, en ella se cuanta que una persona acudió el 18 de septiembre de 2015 al Hospital Integral de Pahuatlán de Valle, debido a que estaba a punto de parir. Sin embargo, el personal del nosocomio dijo que no la podían atender debido a que no se contaba con “ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra”. Fue entonces que la mujer se trasladó por sus propios medios al Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, pues la ambulancia del hospital no tenía gasolina ni había chofer.

En los tres casos donde hubo recomendación de por medio la CNDH hizo referencia a la falta de especialistas para atender las emergencias obstétricas, como son anestesiólogo, ginecólogo y pediatra. Además de que el personal carece de capacitación y los hospitales no cuentan con la infraestructura requerida.

Inmuebles no resuelven

Cinayini Carrasco dijo durante una entrevista, que las recomendaciones de la CNDH evidencian que no hay personal necesario para atender las emergencias obstétricas y en muchas ocasiones son los residentes quienes actúan sin supervisión.

De nada sirve tener muchos hospitales si no hay personal. Tendría el gobierno, tanto el que sale como el que viene, que poner atención en eso porque era uno de los Objetivos del Milenio reducir la muerte materna”.

En respuesta a las solicitudes de información folio 00475316 y 00475516, la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que de 2011 a 2016 se construyeron 24 hospitales generales, 17 Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) y 106 centros de salud. A la par se remodelaron 33 hospitales, un CESSA y 171 centros de salud.

A pesar de la construcción y rehabilitación de los inmuebles sanitarios, los casos de violencia obstétrica continúan. Cinayini Carrasco acompañó el caso de una embarazada que en diciembre pasado acudió al Centro de Salud Urbano Atlixco –edificado durante esta administración-, debido a que abortó de forma espontánea, pero el personal no la quiso atender porque no llevaba su credencial de elector para afiliarla al Seguro Popular.

No se abate muerte materna

La representante del Odesyr dijo que la gravedad de la violencia obstétrica, aunado a la violación de los derechos humanos, puede desencadenar la muerte de la madre o el recién nacido por la medicación innecesaria, la falta de atención oportuna y las omisiones por parte del personal de salud.

Foto: Agencia Enfoque

En el artículo Prevención de la violencia obstétrica en México, que publicó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) el año pasado, la doctora María Teresa Silvia Tinoco-Zamudio indicó que la violencia institucional -entendida como las actitudes de discriminación, maltrato psicológico, físico y abandono- que ejercen los profesionales de salud contra las mujeres en su atención obstétrica, es un factor de riesgo considerable para una muerte materna.

Para ella, buena parte del maltrato, negligencia, omisiones, dilaciones y abandono contra las embarazadas por parte del personal médico son generados “por el hecho de considerar el proceso de gestación, ‘un deber ser’ de la mujer; que debe acceder a la maternidad con abnegación y sufrimiento”.

De acuerdo al Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México, durante 2016, hubo 44 casos de muerte materna en Puebla, con lo cual la entidad se ubica en el cuarto lugar nacional. Seis de cada diez muertes maternas ocurrieron en hospitales de la Secretaria de Salud estatal.

Las muertes maternas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), son “un indicador significativo de la calidad de los servicios de salud y de la equidad en el acceso y la prestación de éstos”.

Además la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que 95% de las muertes maternas es prevenible, si la mujer recibe oportunamente atención digna y de calidad.

Sin garantía de no repetición

Arrambide González comentó que para dar cumplimiento con las recomendaciones de la CNDH, uno de los requisitos es la no repetición, es decir, garantizar que la violencia obstétrica no vuelva a ocurrir en los hospitales del sistema de salud del estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que las garantías de no repetición entran como parte de la reparación integral del daño, cuyo principal objetivo es que los hechos que ocasionaron la violación no ocurran más. Para ello se pueden solicitar capacitaciones, reformas legislativas o medidas de derecho interno.

Foto: Agencia Enfoque

En casos donde se configura un patrón recurrente, como sería la violencia obstétrica en Puebla, la CIDH manifiesta que la no repetición adquiere una mayor relevancia a fin de que los hechos se prevengan, de tal manera que los Estados deben adoptar medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

Como parte de las recomendaciones por violencia obstétrica, la CNDH solicitó que se diseñen e impartan cursos sobre derechos humanos, así como el cumplimiento de la NOM-007-SSA2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

De igual forma que se envíen copias de las certificaciones y recertificaciones de los médicos; se ayude a interponer una denuncia ante la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ), que la Contraloría investigue los hechos, que se dote de personal e infraestructura a los hospitales y las víctimas accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas de violaciones a derechos humanos.

Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dijo en su último informe que no solo se aceptaron las recomendaciones por los casos de Acatlán y Cuetzalan, sino que se cumplieron, la CNDH dio a conocer un día después una nueva recomendación por violencia obstétrica, lo que significa que no hubo garantía de no repetición.

POB/LFJ