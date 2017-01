Puebla tiene miedo de experimentar música nueva

Uno de los principales problemas que tienen los músicos en Puebla, es que el público solo compra lo comercial y no se atreve a escuchar propuestas musicales nuevas, asegura Benjamín Durán Meneses, cantautor poblano.

Considera que esta falta de credibilidad hacia los músicos poblanos es porque existe conformismo en las personas. “No quieren salir de su zona de confort”.

En Puebla tenemos pocos espacios, por lo regular relacionan la trova con el Barrio del Artista, pero no hay más lugares…como poblanos no nos atrevemos a experimentar algo más, nos da miedo y somos conformistas con la música, si escuchamos algo que no tiene los reflectores encima no lo aceptamos.

“Benja Durán”, como es conocido en el mundo musical, cuenta a Poblanerías en línea, cómo ha sido su trayectoria como cantautor.

A los 12 años se enamoró de la música cuando ingresó a la rondalla de su escuela, dirigida por Víctor Santos, con quien hasta la fecha colabora en diferentes proyectos.

Hace dos años y medio, después de varios años como rondallero en “Politonía”, participó en el Concurso Nacional de Rondallas, en la categoría E, donde consiguió el primer lugar a nivel nacional. A la par de esto, participó en el Festival UFI donde se presentó con varios cantautores.

Fue parte también de la Rondalla Sinfonía de Puebla, con la que participó en diferentes concursos a nivel nacional.

Comenzó a escribir sus propias canciones hace 9 años. La primera se llama “Amiga noche”, la cual comenta que surgió a partir de una ruptura amorosa.

Actualmente cuenta con un disco llamado “Textos para dormir sin ti”, que contiene 16 relatos y poemas musicalizados por Víctor Santos y escritos por él.

La mayoría de las canciones y textos que ha escrito Benjamín surgen de experiencias que ha tenido. Se caracteriza por escribirle a todo: cosas, personas y situaciones.

Tengo una canción que se llama ‘De él’ y se la escribí a mi papá, ‘Besos al cielo’, esa canción marca un antes y después de mi vida, hace dos años y medio iba a ser papá y no logró nacer el bebé, eso me lleno de tristeza y por eso le dediqué esa canción a mi bebé”.

Benja Durán está seguro de que los músicos también se pueden hacer y como prueba de ello es su historia.

Yo siempre le he dicho a mi familia y amigos que me considero una persona que le falta mucho talento, no tengo la habilidad de otros, vocalmente me siento limitado, pero mi corazón me dice que debo seguir expresándome de esta manera. Ellos tienen el talento porque nacieron para ser músicos, yo no nací para ser músico, yo improviso bonito.

Cuando yo comencé no tenía guitarra y me iba a los ensayos de la rondalla y me aprendía las secuencias y memorizaba lo sonidos, llegando a la casa me dibujaba en el brazo las cuerdas de la guitarra y los trastes, entonces me metía a mi cuarto a practicar repasando los sonidos, así fue como adquirí esa habilidad”.