RMV incumplió con 53% de compromisos de campaña

Al término de su sexenio, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla, incumplió con más de la mitad -53%- de los 106 compromisos que presentó durante campaña en 2010; otros 22 compromisos fueron cumplidos de forma parcial y solo uno de cada cuatro se logró de forma plena.

El 30 de enero terminará el mandato del panista, Poblanerías realizó un análisis de las promesas de campaña y su cumplimiento, otorgando una calificación de dos puntos a las que sí se cumplieron, un punto a las que se cumplieron de forma parcial y cero a las que no se cumplieron.

De tal forma que la calificación general que recibiría el gobierno de Rafael Moreno Valle es 3.6 sobre diez, esto debido a que de 212 puntos logró 77, es decir, que reprobaría en el cumplimiento de sus propias promesas de campaña.

Los ejes donde el mandatario quedó a deber más son:

Progreso para tu región (relativo al campo y ecología)

(relativo al campo y ecología) Igualdad de oportunidades (pobreza y atención a grupos vulnerables)

(pobreza y atención a grupos vulnerables) Seguridad para tu familia.

Tuvo un cumplimiento mayor en el eje de Eficiencia y honestidad en el Gobierno.

Poco cumplimiento

En mayo de 2010, plena campaña por la gubernatura, Moreno Valle Rosas presentó su plataforma de trabajo: “Cumplo mis compromisos o me voy”, la cual se dividió en seis ejes: Eficiencia y honestidad en el Gobierno; Economía competitiva que genere empleo; Seguridad para tu familia; Igualdad de oportunidades; Progreso para tu región, y Proyectos estratégicos para Puebla.

El entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que alcanzaría metas específicas en esos rubros para 2014 o dejaría el cargo, lo cual no ocurrió a pesar de que organizaciones y ciudadanos reclamaron el incumplimiento en los temas de transparencia, pobreza, desarrollo del campo y seguridad.

Después de seis años de mandato, el análisis que hizo Poblanerías arrojó que de las 106 propuestas que hizo el actual mandatario: 56 no fueron cumplidas, lo que representa un 53%; 27 sí se cumplieron, que es un 25%, y 23 se cumplieron de forma parcial, lo cual representa el 22%.

El cumplimiento parcial se refiere a las promesas que se ejecutaron pero no hubo beneficios reales, a las que se iniciaron pero no se han terminado o las que se realizaron pero no como se había prometido.

La calificación global del gobierno morenovallista es 3.6, en ninguno de los seis ejes estratégicos que planteó en 2010 tuvo una evaluación aprobatoria.

Eficiencia y Honestidad en el Gobierno

La calificación que obtuvo el gobernador en este eje es cinco, ya que logró nueve de 18 puntos en los temas de transparencia, trámites y estructura de gobierno.

El gobernador de Puebla se comprometió a crear una nueva Ley de Transparencia, la cual en su redacción no pareció mal a la organización internacional Artículo 19, pero en su ejecución hallaron violaciones al derecho a la información, como: el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos y la cooptación del organismo garante.

También Moreno Valle dijo que entregaría la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP); sin embargo, en los procesos para elegir a los integrantes se dejó fuera a las organizaciones de la sociedad civil. De hecho en diciembre pasado se renovó el órgano garante de forma “irregular”, para sacar a la comisionada Norma Estela Pimentel, quien favorecía el acceso a la información pública.

Economía competitiva que genere empleo

En este eje el gobierno estatal sacó una calificación de 4.4, al obtener 15 de 34 puntos. Pese a ello es el rubro donde hubo mayor cumplimiento, ya que el 35.3% de las promesas de campaña se concretaron.

Los principales logros fueron: el crecimiento del turismo en 76% de 2010 a 2014, generando una derrama económica de 3 mil millones de pesos, y la captación de inversión extranjera, pues en todo el sexenio anterior se lograron 3 mil 202 millones de dólares y hasta marzo de 2016 la actual gestión obtuvo 4 mil 403.2 millones de dólares, 37.5% más.

Algunos de los pendientes en materia económica son la Ley de Competitividad y que los proveedores del gobierno sean empresas poblanas, puesto que en diversas ocasiones constructoras locales se quejaron de que las obras se otorgan a compañías de otros estados.



Seguridad para tu familia

La evaluación de Moreno Valle Rosas en materia de seguridad fue una de las más bajas, con 3.7, pues logró sólo nueve de 24 puntos. En total incumplió con seis de cada diez propuestas hechas durante campaña.

Vale la pena mencionar que el Consejo de la Judicatura –órgano que vigila el actuar de los jueces y magistrados- se creó hace unas semanas; sin embargo, no tendrá presupuesto, ni personal o infraestructura, así lo dio a conocer Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal.

Una de las estrategias de este eje era el Respeto irrestricto a los Derechos Humanos, el cual fue incumplido con el encarcelamiento de al menos 151 personas, según datos del Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social.

De igual forma la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer no logró frenar los feminicidios, que en este año suman 81, de acuerdo al conteo hemerográfico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Igualdad de oportunidades

En el eje referente a la pobreza y atención a grupos vulnerables, el mandatario poblano obtuvo una calificación de 3.6, ya que logró 22 de 60 puntos. Durante su mandato seis de cada diez propuestas no se concretaron en esos rubros.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 100 mil poblanos cayeron en pobreza de 2012 a 2014. En la entidad seis de cada diez habitantes viven con por lo menos tres carencias sociales.

La administración de Moreno Valle descuidó completamente a los grupos indígenas y a los adultos mayores. Mientras que la única acción concreta a favor de las personas con discapacidad fue la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT Teletón), aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprobó este tipo de acciones por fomentar el asistencialismo y porque de esta forma el Estado elude su obligación de atender a este grupo.

Entre las promesas que sí se cumplieron se encuentra la entrega de computadoras portátiles a estudiantes, la oficina consular en Casa Puebla en Nueva York y la Capacitación Magisterial Permanente, gracias a un convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Compromisos de campaña, clic para desplegar Eje Estrategia Puntos Eficiencia y Honestidad en el Gobierno Iniciar proceso judicial contra funcionarios corruptos 1 Nueva Ley de Transparencia 1 Entrega a los ciudadanos de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) 0 Contraloría Social 0 Publicación de la declaración patrimonial de funcionarios 1 Nueva estructura de gobierno 2 Presupuesto participativo y por resultados 2 Servicio profesional de carrera 0 Tramita-fácil – Automatización de trámites vía Internet 2 Total 9 Economía competitiva que genere empleo Agenda Estratégica de Competitividad 2 Ley para la Competitividad 0 Agencia para el Desarrollo de la Competitividad 1 Apoyo directo a la actividad productiva con coordinación interinstitucional 2 Programa de Fortalecimiento de Cadenas Productivas 1 7 Polos de Competitividad 2 Programa “Industria 20-20” para industrias detonadoras 1 Fondo Concurrente “Puebla Innova” para el desarrollo tecnológico 0 Proveedores Poblanos del Gobierno 0 Scouting Internacional de Oportunidades para Puebla vía Consejeros Comerciales en Embajadas Mexicanas 2 Ley de Mejora Regulatoria integrada a la Nueva Ley de Competitividad 0 “Emprende Clic” para abrir tu empresa por internet 0 Ventanillas únicas para trámites empresariales 0 Homologar las Leyes de Ingresos de todos los municipios 0 Crédito a la Palabra de la Mujer 2 100% de cobertura en “70 y más” urbano (500 pesos mensuales a todos los adultos mayores) 0 Eliminación el impuesto a la tenencia vehicular 2 Total 15 Seguridad para tu familia Observatorio Ciudadano de la Justicia 2 Juicios Orales 2 Consejo de la Judicatura 1 Servicio de Carrera Judicial 1 Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer 0 UNIPOL 0 Agencia Estatal de Inteligencia 0 Exámenes de control de confianza, antidopaje y de situación patrimonial a policías 1 Cero Tolerancia a la corrupción policiaca 0 Video vigilancia 2 Promoción de valores cívicos, cultura de la denuncia y combate a la impunidad. 0 Respeto irrestricto a los Derechos Humanos 0 Total 9 Igualdad de oportunidades Articulación eficaz de todos los programas estatales y federales para el combate a la pobreza 0 Fondo flexible para proyectos productivos 2 “Hambre Cero” con comedores comunitarios 0 Cobertura del seguro popular al 100% 2 Devolución del costo de las medicinas 1 Erradicar las muertes por cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama 0 Ampliación de los horarios de los servicios de salud 0 Apoyo académico adicional en matemáticas y español 0 Computadoras portátiles 2 Apoyo alimentario, becas de transporte y seguro de accidentes. 0 Otorgar becas para estudiantes desde secundaria hasta universidad 0 Fondo de Becas-Crédito con CONACYT para estudios de excelencia 1 Capacitación Magisterial Permanente 2 Universidad virtual para todos 2 Alfabetización 2 Fideicomiso para la remodelación, construcción, ampliación o adquisición de viviendas 0 Pisos, paredes y techos dignos 0 Regularización de títulos de propiedad y parcelarios 0 Más estancias infantiles 0 Mayor participación de la mujer en la administración pública 0 Incubadora de negocios 0 Olimpiada Juvenil Estatal 2 Licencias de conducir para migrantes poblanos 2 Oficina consular en Casa Puebla, NY 2 Instituto Poblano para la Atención de Adultos Mayores 0 Programa de tecnificación artesanal 0 Programa de comercialización de artesanía indígena (modelo Aid to Artisans) 0 Ecoturismo en zonas indígenas 0 Centro de Rehabilitación Infantil (Teletón) 2 Actividades productivas para discapacitados 0 Total 22 Progreso para tu región Nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 0 Planes Integrales de Desarrollo Regional 0 Fondos concurrentes para el desarrollo de zonas marginadas 0 Ciudades Rurales para disminuir la dispersión poblacional y dar acceso a servicios 0 Infraestructura para toda la vida para que la infraestructura dure 1 Plan de Infraestructura Carretera 2 Aprovechamiento de la carga vacía de DICONSA para transportar productos locales a bajo costo 0 Unidades móviles de desarrollo 2 1 motocultor por cada 10 hectáreas 1 Siete centros regionales de maquinaria agrícola 1 Agencia de Desarrollo de Proyectos para el Campo 0 Integradoras rurales 0 Programas de reconversión productiva 2 Programa de financiamiento a la comercialización 0 Seguros frente a contingencias ambientales 2 Vinculación universidad-campo 0 Conservación y recuperación de bosques, participando en los mercados internacionales de bonos de CO2 0 Cajeros Ecológicos automatizados para reciclar con premio económico 0 Maquinaria de vanguardia que procesa basura y arroja agua 0 Permio Anual “Renueva Puebla” para fuentes de energía alternativa 0 50 millones de árboles plantados 1 Saneamiento de las cuencas hidrológicas Atoyac y Alseseca 0 Sustitución de focos incandescentes por lámparas de bajo consumo energético 0 Instituto de Desarrollo Metropolitano 0 Coordinación en la prestación de servicios públicos y de recaudación 0 Transporte eficiente, seguro y accesible. 0 Proyecto Urbano-Turístico “Estadio Cuauhtémoc- Los Fuertes – Centro de Convenciones 1 Conclusión definitiva del Periférico 1 Total 14 Proyectos estratégicos para Puebla Aeropuerto Hermanos Serdán y el de Tehuacán 1 Puerto Seco en Huejotzingo 0 Metrobús 1 Presa de Necaxa 0 Ciudad Verde en Valsequillo 0 Gestión de autopista Metepec - Milpa Alta en coordinación con D.F. y Edomex 1 Carretera Intermixteca 1 Reconstrucción de Carretera Interserrana 1 Vinculación de hospitales y universidades con Plan Carretero 2 Programa integral de reservas territoriales. 1 Total 8

Progreso para tu región

De los seis ejes que se comprometió a cumplir el actual gobernador, éste es en el que hubo menos avance. La calificación en ecología, movilidad y apoyo al campo fue 2.5, puesto que consiguió 14 de 56 puntos, esto al incumplir con el 64.3% de sus promesas.

El gran pendiente fue sanear las cuencas hidrológicas Atoyac y Alseseca, dado que en lugar de invertir en plantas tratadoras de aguas residuales, el gobierno de Puebla optó por construir un parque de 204 millones de pesos y un museo por 7 mil millones.

Recientemente se dio a conocer que una de las recomendaciones que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para limpiar el río Atoyac es la construcción de un drenaje alterno, donde se tendrían que invertir 547.1 millones de pesos, es decir, el 7.5% de lo que se gastó en el parque y museo.

Tampoco hubo apoyo al campo más que con motocultores, mismos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó por un supuesto sobrecosto y que los productores criticaron porque no son funcionales para grandes extensiones de tierra, además que al ser de manufactura china las piezas para repararlos no se consiguen.

Proyectos estratégicos para Puebla

La calificación de Rafael Moreno Valle en la ejecución de obras estratégicas es cuatro, pues de 20 puntos logró solo ocho. Este eje fue el que tuvo más compromisos cumplidos de forma parcial, ya que representan el 60% del total de promesas de campaña.

El único proyecto que sí se cumplió fue la Vinculación de hospitales y universidades con Plan Carretero, ya que muchos de los nuevos hospitales se edificaron a un lado de las carreteras o autopistas, como el de Teziutlán o el de Traumatología y Ortopedia.

Mientras que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) fue un compromiso cumplido parcialmente, porque no se ejecutó de la forma en que estaba planteado. En el Análisis Costo Beneficio se dijo que se necesitaban 78 autobuses articulados, 44 autobuses para cien pasajeros y otros 40 camiones para rutas auxiliares, pero las unidades que circulan son muchas menos.

Tampoco se construyó la ciclovía paralela al carril confinado y los transportistas que se volvieron accionistas de la RUTA señalan que no han obtenido ganancias.

Entre las obras que no se ejecutaron están: el Puerto Seco en Huejotzingo, la rehabilitación de la presa de Necaxa y la Ciudad Verde en Valsequillo.

Promesas de campaña RMV, clic para desplegar Promesas de Campaña RMV by Poblanerías en línea on Scribd

