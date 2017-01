Rodrigo Medina solo estuvo 16 horas en la cárcel

Tras solo 16 horas en prisión en el penal de Topo Chico, una orden de un juez federal dictaminó la inmediata libertad de Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, por considerar que se violó la protección que la justicia federal le concedió.

El juez de control del estado no debió restringir de la libertad al exgobernador imponiéndole la medida cautelar personal, consistente en la prisión preventiva, y contrariar con ello la suspensión provisional decretada por este Juzgado de Distrito”, dice el resolutivo.

Según información de La Jornada, el ex gobernador ingresó al penal alrededor de las 04:00 horas de este jueves 26 de enero y fue liberado cerca de las 20:00 horas del mismo día. La orden del juez federal indicó que el delito que se le imputa no es de gravedad por lo que no amerita prisión preventiva.

Después de una audiencia que inició a las 21:00 horas del pasado miércoles 25 de enero y concluyó a las 3:30 del jueves, un juez del fuero común lo relacionó a proceso penal por peculado y daño patrimonial por 3,000 millones de pesos.

Medina ingresó al penal de Topo Chico con el número de interno 0238. Para evitar la prisión preventiva, el juez pidió a ex gobernador que depositara los 3,000 millones de pesos, para resarcir el daño supuestamente causado al erario estatal.

En 2016 inició la operación “Operación Tornado”, la cual involucra a 30 ex funcionarios, así como amigos y familiares del ex mandatario, que son acusados de la compraventa de terrenos entregados a la armadora de automóviles Kia Motors y por presunta ayuda a la empresa con cargo al erario.

POB/IIAL