The Theory of Everything se estrenará en Netflix

Netflix ya prepara sus estrenos para el mes de febrero y películas como “The Theory of Everything”, “Historias Cruzadas” e “Imperial Dreams” llegan a su plataforma”.

Películas

The Theory of Everything: Una película ganadora del Oscar llega a Netflix el 14 de febro. Eddie Redmayne interpreta el papel de Stephen Hawking y muestra como la Esclerosis Lateral Amiotrófica deteriora poco a poco su calidad de vida.

Historias Cruzadas: El primer día del mes de febrero, los usuarios de Netflix se transportarán a la década de los 60. El trabajo de una escritora interpretada por Emma Stone transforma la dinámica entre negros y blancos, ricos y pobres.

Imperial Dreams: Un ex convicto llega a la pantalla el tres de febrero, decidido a encontrar a su hijo y convertirse en escritor, aunque la amenaza del crimen y la pobreza prevalecen.

I Don’t Feel at Home In This World Anymore: Una original de Netflix, la vida de una mujer deprimida se transforma cuando empieza una búsqueda tras los ladrones que le robaron. Esta película estará disponible a partir del 24 de febrero.

Girlfriend’s Day: El día de los enamorados (14 de febrero), un escritor desempleado debe crear la tarjeta perfecta para salvar su vida.

Series

Supernatural: Su temporada número 11 estará disponible a partir del 15 de febrero.

Crímenes Americanos: El caso de O.J Simpson, acusado de homicidio doble llega a Netflix el dos de febrero.

The Sound of Your Heart: Una opción más para quienes están enamorados, pues el 14 de febrero se estrena esta serie de comedia basada en un cómic coreano.

Santa Clarita Diet: Netflix sigue posicionándose entre el público con sus series originales. La historia de unos esposos y su hija adolescente sufren un cambio en su vida que los lleva directo hacia la muerte.

Ultimate Beastmaster: Una producción de Sylvester Stallone y Dave Broome llega el 24 de febrero, 12 competidores se enfrentarán hasta llegar a convertirse en “Ultimate Beastmaster”.

