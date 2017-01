Trump aumentará 20% el impuesto a importaciones mexicanas

Para pagar el muro fronterizo, Donald Trump decidió aumentar 20% el impuesto sobre las importaciones de México a Estados Unidos.

Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, dijo que Trump ha determinado cómo México pagará por el muro, pegando a las importaciones que lleguen desde México.

El vocero no dio detalles del impuesto o de cómo funcionará, pero dijo que es “el principio de un proceso que será parte de una reforma fiscal”.

Spicer dijo que el impuesto del 20% aumentará la recaudación 10 mil millones de dólares al año y podría pagar “fácilmente” el muro, que se estima costará entre 8 mil millones y 20 mil millones de dólares.

