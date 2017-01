Trump pedirá dinero al Congreso para el muro; México reembolsará, dice

El equipo de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, dijo a CNN que el magnate pedirá al Congreso de su país que pague por el muro en la frontera con México.

Las fuentes republicanas dijeron a la cadena CNN que Trump pedirá que los fondos sean destinados en abril, cuando se apruebe la ley de gastos.

La acción significaría que Donald Trump rompe con una de sus más reiteradas promesas de campaña, cuando insistía en que México pagaría por la construcción del muro en la frontera.

Sin embargo, este viernes, Trump defendió la propuesta en un tweet y dijo que la acción de utilizar asignaciones del Congreso fue a causa de la velocidad para construirlo.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017