Trump usará fondos federales para construir muro

Donald Trump firmará este miércoles un decreto para designar recursos federales para la construcción del muro fronterizo con México.

El 24 de enero, Trump dijo por Twitter que iniciaría con la construcción del muro.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017