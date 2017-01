Un año de la muerte de David Bowie

Hoy, 10 de enero de 2017, se cumple un año de la muerte del ídolo musical, David Bowie.

Víctima del cáncer, murió a los 69 años, solo dos días después de su cumpleaños, la muerte del músico tomo por sorpresa debido a que era un secreto guardado entre familia y un grupo selecto de colaboradores.

Por ello, su último álbum -“Blackstar”- fue considerado como una despedida hacia sus fanáticos, quienes lo consideraban un genio y visionario, una leyenda.

BBC compartió para los seguidores algunas curiosidades del músico reveladas a lo largo del último año:

Bowie fue cremado y según su voluntad, sus cenizas se esparcieron en Indonesia, aunque no se sabe exactamente el lugar.

Blackstar, su álbum número 25, resultó “atrevido” pues para su realización además de reclutar a su banda de siempre, contrató un grupo de músicos de jazz para darle un nuevo giro a su música,

La inmortalidad en Blackstar: El disco esta diseñado a base de simbolismos, el video de Blackstar donde sale un esqueleto, el diseño de la estrella negra en el fondo blanco, las estrellas ilustradas al exponer el disco a la luz.

El hecho de que puedas ver el disco es algo físico que degrada. Se comienza a rayar tan pronto como lo usas; ese es un guiño a la mortalidad también”, comentó Jonathan Branbrook, quien diseño la cubierta del álbum.

Dominic Monaghan, hobbit Merry en la cinta, aseguró ver a Bowie en el casting de “El señor de los anillos” en 1999. Los rumores apuntan a que su audición fue para interpretar a Gandalf.

Un total de 100 millones de dólares fueron heredados por su esposa e hijos, aunque su secretaria personal, su mano derecha, también recibió parte de la herencia: 2 millones de dólares.

David Bowie mantenía el contacto con sus colaboradores a través de correos electrónicos, firmados con nombres graciosos.

Uno de los álbumes más atractivos del músico, lanzado en 1971 es Hunky Dory.

Su canción “Live On Mars” fue una parodia a la canción de Frank Sinatra “My Way”, en un estilo más rockero.

La cantante de 20 años, Lorde, fue impulsada personalmente por David Bowie

El doucmental “Bowie: The Last Five Years” revela la vida y el sentido del humor de Bowie, el músico que deseaba ser recordado por sus cortes de pelo.

POB/FOL