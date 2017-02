“Bebé robada”: Víctima del franquismo en 1968

Amnistía Internacional presentó a Ligia Ceballos Franco (Lily), una mujer separada de sus padres biológicos españoles y entregada a mexicanos en 1968.

La vida de Lily cambió al cumplir 34 años. Sus padres mexicanos, aquellos que consideraba sus padres biológicos le realizaron una confesión. ¡Lily es adoptada!

En 1968, una pareja mexicana que no podía tener hijos viajó desde Yucatán hasta Madrid para conseguir el hijo que deseaban. María Diana Ortiz Ramírez, conocida como Lily fue apartada de su patria durante la época del franquismo.

Ella es solo uno de los más de 30 mil “bebés robados” durante la Guerra Civil, tiempo en el que los niños y niñas eran secuestrados para ser traficados y adoptados de manera ilegal.

Hoy, Lily busca justicia y Amnistía Internacional presentó ayer su denuncia en México, pues en España no ha evolucionado ninguna de las investigaciones previas.

La Procuraduría General de la República en México iniciará una investigación para determinar si el caso se trata de una desaparición forzada. Además, la institución debe ayudar a Lily a buscar a su familia biológica y a establecer su identidad.

Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos sino a favor de la justicia de otras historias como la mía” afirmó Lily.