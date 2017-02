Casa Blanca “en llamas” por escándalo de Michael Flynn

Michael Flynn, quien había sido nombrado secretario de Seguridad Nacional, presentó su renuncia tras la noticia de que mantuvo contacto con diplomáticos y espías rusos.

Los investigadores federales y medios nacionales de Estados Unidos están a punto de detallar su “relación estrecha” con Vladimir Putin.

Antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y el aún presidente Barack Obama, fueron informados que el FBI trabajaba en una investigación de que a Flynn lo comprometían sus vínculos personales, y financieros, con Rusia.

Ahora, analistas y medios de comunicación se cuestionan qué tanto sabía el presidente Trump y desde cuándo.

Se sabe que en diciembre Flynn mantuvo conversaciones con Sergey Kislyak, embajador ruso; en ellas, decía que los rusos deberían atender las sanciones impuestas por Barack Obama -cuando ordenó la salida de diplomáticos por su intervención en la elección- pues Trump las levantaría apenas fuera el presidente.

Sally Yates, ex procuradora general interina, también informó a Don McGahn, abogado de la Casa Blanca las sospechas de que Flynn mantenía vínculos con el Kremlin, pero al parecer, esta advertencia no tuvo consecuencias.

El diario New York Times publicó hace unos días que en la campaña electoral de Donald Trump, Flynn mantuvo contacto con oficiales de la inteligencia rusa.

Agencias de inteligencia estadounidense interceptaron las comunicaciones y descubrieron -según el New York Times- que Moscú intervino en la elección a través de un hackeo a las cuentas de correo del Comité Nacional Demócrata.

Cuestionado al respecto, Flynn negó en varias ocasiones ante Mike Pence, vicepresidente, haber hablado sobre el tema de los diplomáticos con el embajador ruso.

En varias entrevistas, Pence dijo creer a Flynn pese a las advertencias del Departamento de Justicia acerca de que Flynn era vulnerable a chantajes del Kremlin.

Como es costumbre, Trump reaccionó a través de Twitter y dijo que se trataba de noticias falsas.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great!

Reclamó que la Agencia Nacional de Seguridad y FBI dieran “ilegalmente” información a los diarios New York Times y The Washington Post.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017