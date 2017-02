¿Cómo va la investigación de las quimios en Veracruz?

Siguen las investigaciones por el escándalo generado por los medicamentos clonados y las quimioterapias falsas administradas a niños en Veracruz.

Organizaciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han realizados inspecciones y visitas de verificación sanitaria en establecimientos de salud del Estado.

Al iniciar el caso, se detectó una irregularidad el 14 de junio de 2010. Ese día, el Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz identificó una ampolleta de medicamento abierto, manipulado y con material extraño.

Al parecer, ese caso lo reportó una enfermera y se documentó no haber sido administrado a ningún paciente.

El Laboratorio Roche, titular del producto, declaró el 20 de octubre de 2010 que la ampolleta fue falsificada.

La investigación entonces se inclinó a los proveedores y se determinó que un total de 21 ampolletas no son originales, pues los proveedores son falsos y los distribuidores presentan inconsistencias.

Después de este caso, la Cofepris decidió iniciar la revisión de expedientes clínicos en el Departamento de Oncología del Centro Estatal de Cancerología.

La institución ya revisó más de 2000 expedientes clínicos y detectó que los medicamentos se le administraron a 119 adultos.

Hasta el momento, no se ha declarado un número exacto de afectados por el caso de los medicamentos falsos, aunque ahora se sabe que no solo son casos de niños, si no también de adultos los que se investiga.

También se decomisaron 23 toneladas de medicamentos expirados, estos productos estaban bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.

En otros temas, la Cofepris encontró casi 50 mil pruebas de detección de VIH sin registro sanitario, mal etiquetadas y caducas.

POB/FOL