El principal reto de Tony Gali

En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx escribió : “La historia se repite dos veces…primero como tragedia, y luego como comedia”.

Evoco esa frase a propósito del arribo de Tony Gali a la gubernatura del estado. Todo parece indicar que éste se limitará a seguir las indicaciones de su jefe, el ex gobernador Rafael Moreno Valle (RMV), y para que no queden dudas al respecto sólo basta examinar su gabinete, constituido en su mayoría por adláteres del anterior, comenzando por personajes como Javier Lozano Alarcón y Marcelo García Almaguer.

Así las cosas, da la impresión de que Gali será algo así como un Gonzalo Bautista, el sucesor de Maximino Ávila Camacho ( MAC) ––el fundador del cacicazgo que lleva su nombre, mismo que se inicia en 1937 con la llegada al poder del anterior–– el cual se limitó a seguir de manera deplorable las órdenes e instrucciones de MAC.

Obviamente Gali ni remotamente gozará del poder que detentaron los herederos de Maximino : pese a no ser sino sombras de éste, lograron disponer de grandes recursos económicos y de un gran margen de maniobra política. En contraste, el nuevo jefe del ejecutivo de Puebla (como lo demostramos en el libro La Democradura en los tiempos de Moreno Valle, de reciente edición, escrito de consuno con Eudoxio Morales y Norberto Amaya), tiene todo acotado, comenzando por los recursos económicos (ya que Rafael Moreno Valle vació las arcas del erario hasta un periodo de 50 años), y, para colmo de males, no cuenta con una fuerza política propia : él sólo es dueño, tal vez, de su amplia sonrisa y de sus dotes histriónicas (dicen que no canta mal las rancheras).

En ese sentido, pues, todo apunta a que el gobierno de Gali no protagonizará sino una comedia.

Desde luego, desearíamos equivocarnos : esto es, aplaudiríamos que Tony Gali tuviera el valor civil de deshacerse del gabinete incómodo que le heredó RMV, y, sobre todo, que decidiera esforzarse por borrar los peores rasgos de la gestión morenovallista, comenzando por su hostilidad hacia los movimientos sociales, y por su intolerancia hacia todos aquellos que “osaran” cuestionar a su administración.

Soy muy escéptico respecto a tal posibilidad, pero lo cierto es que Gali, si quiere convertirse en un auténtico jefe de gobierno, no tiene otra opción: o se aparta o deslinda de Moreno Valle, o simplemente pasa a ser juzgado por la historia como una marioneta del anterior. Así de simple.

Hay antecedentes que hablan a favor de dicha posibilidad (reitero, muy remota).

Así, por ejemplo, al llegar al gobierno Fausto M. Ortega (1957-1963), pese a haber sido impuesto por Rafael Ávila Camacho (1951-1957) decidió alejarse de éste, una vez que se percata que los vientos que soplaban por la nación no eran favorables al cacicazgo avilacamachista. Habría que recordar al respecto que a partir de las gestiones presidenciales de Adolfo Ruiz Cortínes (1952-1958) y de Adolfo López Mateos (1958-1964), el sistema político se mostró adverso a los cacicazgos que aún sobrevivían en el país. Esto fue lo que orilló a Fausto M. Ortega a tomar distancias respecto a su padrino, esforzándose por abrirle paso a un gobierno menos autoritario y despótico.

Gracias a ello es que surge en 1961 el Movimiento de Reforma Universitaria. En otro contexto ello habría sido, si es que no imposible, sí muy difícil: de algún modo los cambios introducidos en el gobierno de Fausto M. Ortega oxigenaron un poco la atmósfera envenenada que imperaba en la entidad, propiciada por tantos años de intolerancia avilacamachista.

De manera similar –guardando obviamente las distancias– Gali podría impulsar una “vuelta de tuerca” amparándose en la ola de inconformidad que ha estallado en el país, sobre todo a partir del “gasolinazo”, y en la cada vez más creciente indignación que impera en Puebla debido a la enorme deuda pública que dejó Rafael Moreno Valle, con su secuela de pobreza, desempleo, y estancamiento económico.

Ciertamente Gali no parece ser un hombre dispuesto a romper con su predecesor….pero no tiene otra alternativa, si es que desea, repito, merecer el respeto de sus conciudadanos.

POB/IIAL