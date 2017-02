En Puebla la cultura literaria está dejando de ser una prioridad

Durante los últimos años en Puebla, el interés por la cultura literaria y en general ha disminuido significativamente, considera Yussel Dardón, escritor poblano.

En los últimos 6 años el concepto de cultura ha cambiado a espectáculo, y no es así, un concierto con artistas pop no es un evento cultural, dónde quedaron la presentaciones de libros”.

En entrevista con Poblanerías en línea, platica que hace 12 años en Puebla había un “fenómeno grande”: la creación de talleres literarios que eran impartidos por escritores de talla nacional e internacional, hecho que actualmente está desapareciendo.

Esta reducción de talleres y espacios donde se pueden reunir los escritores a dialogar y compartir ideas, ha provocado una falta de interés por escribir y leer, dijo.

Puebla no tiene actualmente un fondo editorial fuerte, no hay una feria del libro importante y si nos ponemos a comparar ya no digamos con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), sino con las ferias que se hacen en Veracruz, Acapulco u Oaxaca, las ferias del libro que existen son casi escolares”.