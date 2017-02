En Puebla solo 25% de los bebés se alimentan de leche materna

En Puebla tres de cada cuatro bebés menores de seis meses se alimentan con fórmula láctea en lugar de solo leche materna, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de privar a los infantes de nutrientes, el uso de las fórmulas aumenta la probabilidad de que desarrollen obesidad y repercute en la economía familiar, sobre todo de las que menos ingresos tienen.

La más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 indicó que en el estado solo 25% de las mujeres amamanta de forma adecuada a su bebé, es decir, que le da leche materna exclusivamente hasta los seis meses y después acompaña con alimentos sólidos o semisólidos. El resto, equivalente a 75%, se alimenta con fórmula o de manera mixta.

Para la organización el Poder del Consumidor el hecho de que las familias recurran a los sustitutos de leche implica dos desventajas: en primer lugar, el alto porcentaje de azúcares que contienen crea adicción al sabor dulce y sería un detonante para que los menores desarrollen obesidad; en segundo lugar, la compra del alimento implica un gasto mensual de entre 700 a 1,700 pesos, lo cual desequilibra las finanzas de las familias.

De acuerdo con la Liga de la Leche en Puebla, entre las principales causas por las que las madres no dan pecho a sus bebés están: la falta de respaldo de las empresas para lactar, no hay lactarios (lugares para extraer la leche y refrigerarla) en los centros de trabajo o lugares públicos, no existe información adecuada sobre la lactancia y se tiene la idea errónea de que dar fórmula es una cuestión de estatus social.

Para contrarrestar esta situación desde la Liga de la Leche asesora, acompaña e informa a las madres para que alimenten a sus recién nacidos. Hay tres grupos en la ciudad que se reúnen de forma mensual, además se dan consultas vía telefónica, electrónica y presencial a las familias que lo requieran.

Por parte del gobierno existe el banco de leche en el Hospital de la Mujer en Puebla, que sirve para alimentar a recién nacidos en cuidado intensivo, enfermos, huérfanos o hijos de personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Hay poca lactancia adecuada

Datos de la ENSANUT 2012 indican que la lactancia adecuada disminuyó 43.2% en seis años, ya que en 2006 el 45.1% de los menores se alimentó solamente con leche materna durante sus primeros seis meses de vida; mientras que para 2012 el porcentaje bajó a 25.6%.

Aun así Puebla se encuentra por arriba de la media nacional en lactancia adecuada, que es de 23.8%.

Otro dato que dio a conocer la ENSANUT 2012 es que en la entidad cuatro de cada diez recién nacidos fueron amamantados durante la primera hora del nacimiento, situación que ayuda a que el bebé no rechace el pecho y que la madre sufra menos para alimentar al menor.

En cuanto a la diversidad alimentaria mínima en infantes entre seis y 11 meses, la encuesta mostró que hubo un incremento de 73.7% de 2006 a 2012 en los menores que consumieron tres o más grupos de alimentos además de la leche materna, como lo sugiere la OMS.

Falta apoyo e información

A pesar de los beneficios, pocos bebés en Puebla son alimentados de forma exclusiva con leche materna, asegura María de los Ángeles Romero Ogawa, una de las líderes de la Liga de la Leche en Puebla.

Consideró que el principal problema con que se topan las madres es que las empresas donde trabajan ponen “trabas para la lactancia”, además de que existen pocos centros de trabajo con lactarios.

Liliana Elizabeth Salinas Leyva, otra de las líderes de la Liga de la Leche, comentó que la mala y poca información sobre la lactancia también influye para que las madres no amamanten. Explicó que hay mujeres que reciben consejos de sus familiares y personal médico -quizá no mal intencionados-, que les dicen que su leche es mala o insuficiente, lo cual las desincentiva.

A su vez Gabriela Cano Azcárraga, integrante del Colegio de Doulas y Parteras Hüfi AC, dijo que existe la noción de que las mamás que “tienen dinero” les dan fórmulas a sus bebés, entonces como se vuelve un asunto de poder adquisitivo y estatus.

Por otra parte, los mitos alrededor de la lactancia también afectan, como la idea de que después de seis meses la leche se vuelve agua o de que los bebés que son amamantados después del año se harán “mañosos”.

La ENSANUT 2012 señaló que a nivel nacional las principales causas por las que las madres no amamantaron a sus bebés fueron: la sensación de no tener leche (37.4%), enfermedad de la madre (13.7%) o que el hijo no quiso el pecho (11.4%).

Fórmulas crean obesidad y pobreza

Desde la década de los cincuenta las fórmulas lácteas se han promovido como sustituto saludable y práctico para alimentar los bebés, permitiendo a las madres realizar otras actividades.

Sin embargo el estudio “La alimentación industrializada del lactante y el niño pequeño, el nuevo mega negocio”, que elaboró El Poder del Consumidor, refirió que el uso de sustitutos de la leche materna no solo causa malnutrición, infecciones y enfermedades diarreicas sino también genera sobrepeso y obesidad.

El Poder del Consumidor encontró que las nueve fórmulas para lactantes más populares contienen entre 28% y 54% de azúcares que se absorben muy rápidamente, en contraste con los azúcares que contiene la leche materna.

Fiorella Espinosa de Cándido, coordinadora de investigaciones en Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, afirmó que:

Es muy preocupante que desde edades muy tempranas los niños consuman productos industrializados que contienen grandes cantidades de azúcar añadida, lo que va a provocar que desarrollen un gusto por los alimentos dulces y se ha asociado el consumo de azúcares a padecimientos como diabetes, resistencia a la insulina, obesidad y síndrome metabólico”.

El Poder del Consumidor destacó en su estudio que la compra de fórmulas lácteas desequilibra las finanzas familiares, ya que el gasto mensual va entre 700 hasta 1,700 pesos dependiendo de la edad y tipo de fórmula.

Por ello la organización exigió que el gobierno de México prohíba la publicidad de estos productos y su promoción en hospitales por parte del personal médico, a menos que sean casos extremos.

Lucía Leonor Cuevas López, del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, aseguró en su artículo “Impacto en la economía familiar por uso de sucedáneos de leche materna en bebés sanos y uso de fórmulas especiales” que para alimentar a un bebé durante seis meses se requieren de 4,505 a 6,860 pesos, pero si se trata de fórmulas especiales el costo mínimo es de 7,192 pesos.

La pediatra destacó que dicho gasto representa del 20 al 30% de los ingresos familiares, esto si se toma en cuenta que las familias tienen un solo ingreso de dinero y es con base al salario mínimo.

Al gasto de alimentos, de acuerdo con la investigación, se tienen que agregar el desembolso por hospitalización y fármacos, ya que los bebés que no se alimentan de leche materna son más propensos a enfermarse.

Buscan fomentar lactancia

La Liga de la Leche es una organización sin fines de lucro que fomenta la lactancia. Se creó en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en la década de los cincuenta y ahora tiene presencia en 65 países, además de que tiene representación en la OMS y la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

La Liga de la Leche tiene un formato unificado en todos los países: en las reuniones mensuales se elige un tema para que las mujeres participen y compartan su experiencia, comentó Ángeles Romero, otra de las líderes.

Añadió que la idea de que el proceso sea estándar para que las madres en cualquier parte del mundo reciban la información y orientación que necesitan, también hay un directorio con los datos de todas las líderes para que las puedan consultar en cualquier parte del mundo.

Un esfuerzo que se ha hecho desde el sector gobierno es el Banco de Leche que hay en el Hospital de la Mujer de Puebla, el cual tiene una producción de 40 litros mensuales, para alimentar a los infantes que están en cuidado intensivo, enfermos, huérfanos o hijos de personas con VIH.

El hospital cuanta con la acreditación de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que otorgan la OMS y Unicef, lo cual implica que su personal está capacitado para promover la lactancia, se da información a las madres sobre los beneficios de amamantar y se les enseña cómo hacerlo, no se les dan a los niños mamilas y se facilita la cohabitación del bebé y la madre durante las primeras 24 horas.

En Puebla el Hospital de la Mujer es el único certificado y que cuenta con Banco de Leche, para las líderes de la Liga de la Leche este modelo debe ser replicado en todos los hospitales públicos y privados.

POB/LFJ