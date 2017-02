Fotógrafos colombianos crean agencia para impulsar fotografía de América Latina y África

Laura Beltrán Villamizar y Federico Ríos Escobar, fotógrafos colombianos, crearon una plataforma llamada Native Agency, con el propósito de difundir las fotografías de sus colegas africanos y latinoamericanos y lograr producir un cambio en la forma en que estas regiones son representadas.

Native Agency se encarga de asesorar a los fotógrafos desde el desarrollo y la investigación de las historias hasta cómo hacer que sus historias sean publicadas.

Trabajan como colectivo y comparten su trabajo entre sí para que aprendan a conocer sus países, así como lo que sucede en otros lugares.

Según datos de The New York Times, la idea de crear la agencia fue de Laura Beltrán en 2014, mientras formaba parte de un equipo de World Press Photo que había llevado a cabo su primera Clase Maestra en México. Se dio cuenta que muchos de los fotógrafos talentosos no sabían vender sus historias y necesitaban asesoría.

Beltrán Villamizar pudo darse cuenta que había una falta de representación de los fotógrafos de América Latina y África.

Quería crear una plataforma interregional, paralela a las grandes agencia…Queríamos proveerles medios y conocimientos para que pudieran crear sus propias narrativas sin que fueran dramáticas, violentas ni sobre la pobreza”, comentó.

La agencia anunció que albergará a siete nuevos fotógrafos:

Biko Wesa (Kenya)

Cynthia Matonhodze (Zimbabwe)

Esther Ruth Mbabazi (Uganda)

Miora Rajaonary (Madagascar)

Eman Helal (Egipto)

Yael Martínez (México)

Musuk Nolte (Perú)

