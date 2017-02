INAOE recibió 50 mdp menos de presupuesto

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) recibió 50 millones de pesos menos de presupuesto, por lo que tuvo que ajustar sus gastos en operativos como en difusión y reducción del uso de vehículos, informó Leopoldo Altamirano Robles, director.

Según información de El Sol de Puebla, Altamirano Robles este 2017 el recurso del presupuesto de egresos es de 400 millones de pesos.

Mencionó que no hubo despido de personal; sin embargo, debido a que no se le dará seguimiento a algunos proyectos, aquellos investigadores que terminaros su periodo de actividades no serán recontratados.

POB/IIAL