Inconvenientes para las mujeres científicas: Foro BUAP

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) organizó el Primer foro de Mujeres Científicas donde participaron investigadoras de diferentes partes del país.

Durante el evento, diversas investigadoras expusieron su experiencia y perspectiva de las políticas de inserción laboral en el ámbito científico.

Patricia Ávila García, doctora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que las exigencias para las mujeres son incompatibles con los tiempos biológicos de la mujer.

Por ejemplo, Ávila explicó que si una mujer busca entrar a alguna institución como investigadora debe hacerlo antes de los 37 años. Además, debe tener logros académicos “importantes” como doctorados y posdoctorados.

Estos requisitos obligan a las mujeres a postergar su maternidad o incluso aquellas que ya son madres descuidan a sus hijos.

En respuesta a estas exigencias, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) mejoro sus políticas y otorga una prórroga a las mujeres que deciden embarazarse para que puedan suspender sus actividades o bajar el ritmo de estas.

En el evento también participaron ocho jóvenes destacadas en las ciencias que también compartieron su experiencia y los retos a los que se han enfrentado.

Diana León Silverio, ganadora del Premio León M. Lederman 2017 asistió y dijo que ella confía en que la participación igualitaria pronto será una realidad en todos los ámbitos.

Otra estudiante destacada que asistió es Amalia Villaseñor, quien estudia preescolar en el Círculo Infantil de la BUAP.

Yo tengo seis años y me interesa la ciencia porque de grande quiero dedicarme a eso (…) Hay personas que dicen que no podemos ser científicos pero yo digo que no, porque todos somos inteligentes. Yo creo que la ciencia nos ayuda a ser más felices”.