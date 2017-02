Infidelidad en tiempos modernos: Netflix sin tu pareja

Son tiempos modernos y las parejas ahora tienen una nueva manera de ser infiel: Netflix sin tu pareja.

Netflix ha incrementado su popularidad, miles de parejas suelen compartir un momento juntos mientras ven su serie favorita. Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas”.

En la actualidad ver un capítulo de su serie sin la otra persona, es tan grave como tener sexo con alguien más.

Un análisis realizado por la plataforma revela que el 40% de los usuarios de Hong Kong piensan que una infidelidad sexual y una infidelidad “serial” son igual de graves.

Por su parte, México es uno de los países más infieles, más del 50% de las personas admiten haberse adelantado a ver la serie por no poder esperar a su pareja.

En contraste; los holandeses, alemanes y polacos son los más fieles, estas personas declararon que nunca verían un capítulo sin la persona con la que iniciaron la serie.

Si las parejas buscan mantener una relación sin sorpresas, ni infidelidades será mejor alejarse de las series de terror: The Walking Dead, American Horror Story, Narcos y Breaking Bad son las más populares entre los adictos solitarios.

En cambio, una serie de comedia si es más fácil compartirla con la pareja, de este modo evitarás ser como Larry, el novio de Piper en Orange Is The New Black, cuando miente y ve Mad Men sin ella.

Estas son las causas más comunes de infidelidad: las personas se quedan solas en casa, el 65% aprovecha para adelantar capítulos, otro 30% ocupa su tiempo en el trabajo y otros más aprovechan cuando su compañero se queda dormido.

Además, las mentiras en la infidelidad no se detienen, el 77% de las personas nunca le confiesa la traición a su pareja.

Para el 40% de los encuestados, ser fiel al momento de ver Netflix es mejor que recibir un regalo.

POB/FOL