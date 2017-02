Javier Lozano Alarcón y Mack (cuchillo) “The Knife”

El nuevo ejecutivo estatal, Antonio Gali Fayad debería de decirle a su vocero Javier Lozano Alarcón: “¡No me ayudes, compadre!”

¿Por qué decimos esto? Porque mientras que aquél pretende abrirle paso (por lo menos declarativamente, o, si se quiere, en apariencia) a una política de reconciliación, para distanciarse de su predecesor en el cargo Rafael Moreno Valle, el segundo continúa con su mismo estilo bravucón y pendenciero, tal como lo puso de relieve hace unos días su amenaza al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinoza.

De seguir con ese estilo, Antonio Gali Fayad debería pensar en la conveniencia de tener un vocero con esas características, ya que daña terriblemente su imagen.

Como todo mundo sabe, Lozano Alarcón presume de sus conocimientos de música clásica. En una entrevista concedida a la gaceta del Senado, Lozano Alarcón, frente a la pregunta: “Si su vida fuera una obra musical, ¿qué sería?, respondió: — “Puede ser una sonata o una buena sinfonía porque ésta tiene el desarrollo de varios temas y momentos. Tiene momentos alegres, momentos andantes, cantábiles, tiene fuerza pero también puede tener varios espacios de silencio. Tiene un principio y un fin. Tienes armonía, melodía y congruencia con sus partes” (Vid. http://www.pan.senado.gob.mx/2014/08/entrevista-concedida-por-el-senador-panista-javier-lozano-alarcon-tengo-demasiados-criticos/ Miguel De la Vega / Cd. de México, 10 de agosto de 2014).

A nuestro parecer la mejor obra musical que encaja con la personalidad del senador Lozano Alarcón es la “ópera bufa”, ya que ésta es ideal para temas cómicos, o para describir situaciones protagonizadas por personajes de poca solvencia moral.

En ese sentido, de escribirse una “ópera bufa” sobre el senador de referencia, podríamos intitularla “Lozano Alarcón y Mack the Knife” (Mack Cuchillo), el personaje principal de la obra de Kurt Weill “La ópera de los tres centavos”, que este escribió de consuno con Bertolt Brecht.

Tal obra revolucionó el concepto de teatro musical y que llegó a nuestros días no sólo en su forma original sino reinterpretada y adaptada por distintos músicos, tales como Ella Fitzgerald, Ute Lemper y The Doors, con su versión de “Alabama Song”.

La canción sobre “Mack Cuchillo” dice lo siguiente: “Si el diablo tiene cuernos / la serpiente cascabel, / Mackie tiene una navaja / pero nadie la puede ver. / Jamás deja rastro en un crimen / con sus guantes Mackie el Navaja / borra huellas, sus huellas de rufián. / Un domingo descubrieron / un cadáver tirado en un portal, nadie dijo que vio una sombra / doblar la esquina sin mirar atrás. / Pero en los barrios que dan al río se bebió/con el dinero que rodó en un zaguán, y suena una canción que habla de Mackie, /”el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad”.

¿Por qué proponemos tal título para una ópera dedicada a Lozano Alarcón? Porque éste se ha vuelto famoso por sus bravuconerías y “desfiguros” políticos. Todo mundo recuerda, por ejemplo, la ocasión en que Zhenli Ye Gon lo acusó de haberlo extorsionado diciéndole “coopela o cuellos” .

Todos recordamos, asimismo, los diez millones de pesos que le debe Lozano Alarcón a Manuel Bartlett Díaz, como resultado de la demanda que éste entabló contra el ex secretario de Trabajo.

Recordamos al respecto que en el marco de los comicios federales de 2012 aquél entabló un juicio contra el ex gobernador de Puebla, por haber asegurado éste en una entrevista radiofónica que el actual senador se había asociado con José Córdoba Montoya, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, para vender energía eléctrica al ayuntamiento de Puebla. En esa ocasión, Bartlett cuestionó también el desempeño de Lozano Alarcón como Secretario del Trabajo y Previsión Social, y su estrecha relación con la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

Luego de dicha declaración, Lozano dio un plazo de 10 días a Bartlett para que se retractara de sus declaraciones, pero como el exsecretario de Gobernación no lo hizo, acudió al juzgado civil para interponer una denuncia por supuesto daño moral en su contra. En octubre de 2013 Lozano obtuvo un primer fallo a su favor que obligaba a Bartlett a pagarle una reparación de daños por un monto de mil días de salario mínimo, equivalentes a 63 mil pesos, sin embargo, el exgobernador apeló esa sentencia. Un año después, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla falló a favor del senador Bartlett y lo absolvió del cargo de daño moral. Posterior a esto, Lozano intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la solicitud le fue rechazada. La sentencia a favor de Bartlett quedó firme y que el juicio “causó estado” (como señaló el abogado del anterior, Carlos Meza Viveros), por lo que procede la ejecución de sentencia, en cuyo proceso el exmandatario reclama los 10 millones de pesos por los gastos que le generó el juicio (Vid. Apro- Proceso, 4 de agosto de 2016).

El asunto no habría pasado a mayores de no ser por la “payasada seria” (perdón por el oxímoron) de Lozano Alarcón, quien declaró ante la opinión pública que, caso de perder el juicio contra Bartlett, se comprometía a renunciar a su curul en el Senado.

¿Y qué fue lo que sucedió?….Que se olvidó totalmente de su promesa, quedando ante la opinión pública como un trasunto de “Mack the Knife” (“Mack el Cuchillo”), quien urde todo tipo de estratagemas para salirse con la suya.

Así las cosas, reiteramos, más le valdría a Tony Gali apartarse de tal personaje funesto.

Mientras tanto, Lozano Alarcón debería contener un poco su lengua viperina, por lo menos frente a personajes como Juan José Espinosa quién le advirtió: “no soy Zhenli Ye Gon”.

POB/IIAL