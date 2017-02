La guerra al narcotráfico, 10 años sin resultados

México cumple una década de guerra al narcotráfico, una lucha de estrategias descoordinadas y problemas estructurales, opinó el Mtro. Gerardo Sánchez Lara.

En entrevista para un medio argentino, el académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dijo que México tiene este problema debido a que aún después de todo este tiempo no existen estrategias a largo plazo para legitimar las acciones del ejército en materia de seguridad pública.

Además, Sánchez Lara considera que detener a los líderes de las organizaciones no representa ningún triunfo, pues los cuerpos de seguridad mexicana no son suficientes, no están preparados y no están bien remunerados.

México ha dejado de creer en el ejército, son acusados de violaciones a los derechos humanos y siguen surgiendo grupos de autodefensa a causa de la desconfianza.

Creo que 2017 será un año muy inseguro y violento, sobretodo en algunas metrópolis como la Ciudad de México, el bajío, en toda la región de la laguna y en Monterrey. También en centros turísticos como Cancún o Acapulco, podrá haber un incremento de violencia, vinculado con el problema de desempleo y los económicos”

Se necesitan estrategias a largo plazo que incluyan fortalecer las instituciones de seguridad, además se requiere de la participación de organizaciones, escuelas, medios de comunicación, iglesias y la ciudadanía en general para combatir la delincuencia desde diferentes frentes.

El periódico de Argentina se acercó al especialista para la realización de su artículo: “México cumple 10 años de guerra contra el narcotráfico: mucho show, muchos muertos y sin final a la vista”

