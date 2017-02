Gudni Johannesson, presidente de Islandia declaró que no le gusta la pizza con piña y que si pudiera la prohibiría, esta declaración desató el debate en redes sociales.

Durante una vista a una escuela de su país, un alumno le preguntó al presidente si a él le gustaba la piña con pizza, la respuesta a esa pregunta provocó un alboroto.

Usuarios de redes sociales se manifestaron ante el posible veto a la “Piña-Pizza”, el presidente se vio obligado a realizar una nueva declaración.

Sin embargo, Johannesson no cambió de opinión y reiteró “Me gusta la pila, pero no en la pizza”. El mandatario específico que no tiene el poder para prohibir la receta y que se alegraba de ello.

Al finalizar esa declaración, añadió que él prefería la pizza con mariscos, otra combinación igual de polémica que la primera.

Por su parte,, Ontario en 1962 dijo que él ya trabajaba en esa pizza antes de que Johannesson naciera.

Además, asegura que la pizza de su agrado causa el mismo conflicto que la piña.

