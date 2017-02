Movilizando la mexicanidad

La defensa de nuestra identidad nacional empieza con el compromiso de hacer algo por este bello país que tanto hemos lastimado. La carga de culpabilidad no solo la tienen los políticos, los narcos, o esas cúpulas de poder.

Al asumir las responsabilidades también conviene reconocer nuestras fallas como sociedad, donde en repetidas ocasiones le quitamos valor a nuestro país, insultamos el nacionalismo y hasta buscamos reconvertir nuestra mexicanidad.

Que si marchamos o no marchamos me parece que la decisión es personal y muy respetable. Movilizar a un país en cualquiera de sus expresiones denota este movimiento que emana de la gente. Algunos en las calles y otros desde el seno familiar, pero lo cierto es que la unidad nacional no tiene que ver en nada con quienes gobiernan o pretenden gobernar a México.

El Frente de Resistencia Anti Trump lo hemos construido todos, quienes hoy sentimos lastimada y vulnerada nuestra dignidad como país y como mexicanos.

A lo mejor ahora podemos entender mucho mejor la magnitud del racismo que nunca como hoy se había vivido contra todo lo que huele a México.

El rechazo hacia la política migratoria del Presidente de Estados Unidos Donald Trump rebasó lo estrictamente político para irrumpir en el ámbito social y racial.

Una marcha más o una menos seguramente no cambiarán de facto la realidad que hoy enfrentamos en nuestro país y el ambiente de hostilidad que ya enfrentan muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos.

El rechazo hacia Trump se extiende hacia la cabeza del poder en México sostenida por un Presidente blandengue y con cero liderazgos como Enrique Peña Nieto. Como sociedad necesitamos acciones que no se queden en una marcha o un grito de inconformidad. Urgen acciones desde el centro de esta sociedad mexicana, donde cada uno tiene una responsabilidad para empujar al país, desde lo productivo, económico y social.

El lunes es un día importante en Estados Unidos con el paro laboral que se realizará en Milwaukee donde miles de migrantes que son la fuerza productiva en cientos de negocios y empresas, detendrán actividades.

La magnitud de la inconformidad contra Trump crece de manera preocupante. Hay pronósticos que van desde lo previsible hasta lo descabellado. Lo real es que son tiempos donde hay que empujar a este país que necesita nuestra credibilidad como sociedad.

