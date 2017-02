Muere Seijun Suzuki, padre del “cine yakuza”

Muere a los 93 años de edad el cineasta Seijun Suzuki, considerado padre del cine yakuza (sobre la mafia japonesa) y que es referencia de directores como Quentin Tarantino, Jum Jarmusch o Wong Kar-Wai.

Pese a que el cineasta murió el pasado 13 de febrero en un hospital de la capital nipona a causa de una enfermedad crónica pulmonar, la noticia se dio a conocer hasta esta semana.

Suzuki fue parte del combate de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1956 trabajó como ayudante de realización en Japón, cuando dirigió su primer filme “Harbour Toast: Victory Is in Our Grasp”

Aunque intentó comenzar en el mundo del cine en la compañía Shochiku, entró en 1954 en la industria de la mano del estudio Nikkatsu, llegando a realizar alrededor de 40 títulos bajo las órdenes de la productora.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, algunas de sus obras que son reconocidas en todo el mundo son: Tokyo Drifter, Branded to Kill y Zigeunerweisen, esta última ha sido catalogada como la mejor película japonesa de los 80.

En 2001, el Festival Internacional de Cine de Gijón le dedicó un ciclo a Suzuki. Dirigió casi un centenar de filmes.

Entre sus últimas producciones se encuentran “Pistol Opera” presentada en el Festival de Venecia, y Princess Racoon, estrenada en el Festival de Cannes.

POB/IIAL