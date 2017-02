Peña no puede controlar al narco: Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos aseguró que Enrique Peña Nieto no puede controlar el crimen organizado y que el mandatario necesita ayuda para resolver el problema en México.

En entrevista para Fox News, el republicano comentó que tiene una muy buena relación con Peña Nieto, que le gusta su administración y piensa que es un buen hombre; sin embargo, las drogas y los cárteles están envenenando a ambos países y sobre todo a la juventud estadounidense.

El periodista Bill O’Reilly cuestionó a Trump sobre la llamada telefónica sostenida con el presidente de México y aunque el entrevistado optó por evadir la pregunta, dijo que Peña Nieto se había mostrado dispuesto a recibir ayuda de las tropas norteamericanas.

Donald Trump se interesa en ayudar a su vecino a luchar contra este crimen, pues es un problema que también afecta a los norteamericanos.

Algunos usuarios estadounidenses de redes sociales se manifestaron a favor de las declaraciones del presidente Trump, argumentando que el millonario habla como uno de ellos y no como un político mentiroso.

Incluso, algunos lo felicitaron por ser un presidente que lucha para detener a los asesinos y corruptos.

Por su parte, los mexicanos no se quedaron atrás y dicen que a pesar de ser cierto que Peña Nieto no puede con el problema, ese es asunto del país y de los mexicanos, no de las tropas estadounidenses.

