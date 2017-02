Reformarán Coremun para que ambulantes paguen impuestos

El comercio informal es una “realidad social que se debe reordenar”, misma que no desaparece de la noche a la mañana, declaró Luis Banck Serrato, presidente municipal de Puebla.

Por lo anterior, anunció que presentará una reforma al Código Reglamentario para el Municipio (Coremun), para que no invadan la vía pública, paguen impuestos y se regularicen.

Por decreto no vas a desaparecer un fenómeno social y entonces como no esta reglamentado, esta prohibido no tienes la posibilidad legal de acordar el reordenamiento en el Centro Histórico”.