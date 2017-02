Un bailarín necesita disciplina física, mental y espiritual

El lema de Isis Zamora Carmona, bailarina y docente poblana de jazz y hip hop es: “el éxito de un bailarín no tiene que ver con sus aptitudes, sino con “a garra de decir allá voy”.

Isis Zamora estudió la Licenciatura en Danza en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha sido ganadora de varios premios como coreógrafa en festivales nacionales.

Actualmente es maestra de danza en la Licenciatura de Arte Circense en la Universidad Mesoamericana, está a cargo del grupo representativo de hip hop del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y es coreógrafa y bailarina en la Compañía Sisti Dance Place con una propuesta que fusiona el jazz y el hip hop.

En entrevista con Poblanerías en línea, platica algunas de las dificultades que pasó para llegar a ser una bailarina profesional:

Comencé a la edad de 20 años. Siempre me gustó bailar, pero mis papás no tenían posibilidades económicas de inscribirme a alguna academia, entonces de niña nunca pensé en dedicarme a esto. Cuando salí de la preparatoria empecé a estudiar diseño gráfico”.

Comenta que fue hasta que un día llegó su papá con la noticia de que la BUAP contaba con la licenciatura en danza cuando decidió dedicarse por completo a este arte.

Isis asegura que siempre contó con el apoyo de su papá; sin embargo, la respuesta de su mamá no fue lo que ella esperaba.

Mi mamá no me apoyó al inicio, me dejó de hablar y me dijo que me iba a morir de hambre, que esto no me iba dejar nada y pensaba que solo estaba jugando”.

Yo creo que muchísima gente piensa que la danza es algo diferente a las demás profesiones y sí, pero no, con esto me refiero a que en la danza te enfrentas de igual manera a tener que trabajar para llegar a donde quieres estar. Tienes que estudiar, prepararte, enfrentarte a pedir trabajo o hacer cosas que no te gustan con tal de poder seguir con tu sueño”.